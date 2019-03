Pravnici: Tužilaštvo izriče kazne za RTS po naređenju, a ne po savesti

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je policija identifikovala i privela više osoba zbog sumnje da su izvršili više različitih krivičnih i prekršajnih dela tokom upada pristalica opozicionog Saveza za Srbiju u zgradu Radio-televizije Srbije i skupa ispred zgrade Predsedništva Srbije.

Prekršajni sud u Beogradu izrekao je kaznu do 30 dana zatvora 19-godišnjem mladiću na osnovu kršenja Zakona o javnom redu i miru zbog upada u zgradu RTS-a, što je u slučaju rada tužilaštva u Srbiji verovatno jedna od najbrže donesenih presuda.

Advokat dvojice mladića kojima je određeno zadržavanje od 48 sati, Vladimir Gajić, u izjavi za Glas Amerike kaže da su mladići uhapšeni kao politički protivnici.

„Zašto vam kažem politički protivnik? Svi koji su uhapšeni i juče dovedeni u sud, svi su iz vrha organizacije "1 od 5 miliona", oni su targetirani. Policija ih već duže vreme obzervira, svakoga su uhapsili na putu do Predsedništva, kretali su se sami, pratili su ih i prate ih od kada postoji organizacija 1 od 5 miliona,“ kaže advokat.

Gajić dodaje i da je jedan od uhapšenih, takođe njegov branjenik, Miodrag Zečević, pukom greškom završio na slobodi jer mu nije dato rešenje o zadržavanju.

Zbog sumnje da su uneli motornu testeru u zgradu RTS-a i njome mahali pred zaposlenima privedeni su M.Č. (1977) i M.P. (1976), navodi se u saopštenju, a navodi se da je priveden i U.S. (1994) koji se sumnjiči da je razbio staklo na ulazu u zgradu RTS-a.

Milan Antonijević, izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo Srbija, primećuje da postoje razlike u tertmanu i brzini kojom se postupci sprovode.

„Nadam se da će tužilašto da postupi u okviru zakona i da se otera bilo kakva sumnja na politički uticaj na tužilaštvo. Neke stvari koje smo videli u protekla 24 sata nam govore o efikasnosti koju nismo videli u drugim postupcima i govore nam o ipak jednom različitom tretmanu u odnosu na druge postupke i to svakoga ko prati pravosuđe mora da zabrine. To govori o jednom očiglednom postojanju političke volje da se na neki drugačiji način ovi postupci završavaju, da mi imamo i pritvor i određivanje zatvorske kazne za određene prekršaje koji, ipak, nisu u srazmeri sa onim što je učinjeno,“ kaže Antonijević.

U međuvremenu, predsednik Aleksandar Vučić zatražio je od nadležnih organa da aboliraju i oslobode sve učesnike protesta koji su prekršajno kažnjeni zbog nasilnog upada u RTS i tokom protesta ispred Predsedništva Srbije, ali i dodao da nikad neće abolirati odgovornosti za one koji su na protestu nosili motornu testeru i napadali policajce.

Advokat Gajić, kao da je očekivao ovakav razvoj situacije:

„Protiv dvojice, sada već popularno nazvani „fantomi“, određeno je policijsko zadržavanje na predlog tužioca od 48 sati. To su situacije kada se vidi da je tužilaštvo potpuno u rukama izvršne vlasti. Bio sam kod tužioca danas, on nema nikakav plan, ja sam očekivao da će danas da ih dovedu, ne moraju oni njih da zadržavaju svih 48 sati. Međutim, on plan još uvek nema, to je zato što mu šefovica još uvek nije javila šta će da radi. Tužioci, pošto nisu nezavisni, rade na osnovu obaveznog uputstva,“ kaže Gajić.

Da li će tužilaštvo postupiti po naređenju ili savesti, ostaje da se vidi, presude će govoriti same za sebe.

„I na kraju, treba se vratiti na slobodu izražavanja, kao osnovno pravo i da se analizira svaka od ovih presuda, jer ona više ide na zabranu slobode izražavanja, nego što ide na remećenje javnog reda i mira. Treba pročitati i praksu Evropskog suda za ljudska prava i drugih međunarodnih tela koji govore o slobodi izražavanja, i tek onda sesti kao tužilac za sto. Nadam se da će ovo biti posmatrano ipak iz nekog druga ugla zaštite ljudskih prava, a da se pitanje bezbednosti, koje očigledno nije bila ugrožena ovakvim delovanjem ovih mladih ljudi to ne može biti dovoljan razlog da nekome zabranite slobodu izražavanja,“ navodi Antonijević.

Novinar Ilir Gaši navodi se ovakvim potezima celo društvo uvodi u veoma kriznu situaciju i da treba uvažiti zahteve velikog dela građana da se o stvarima otvorenije diskutuje nego što je to do sada bio slučaj. On kaže da posle izjave Bujoševića i saopštenja RTS-a oni i dalje negiraju razloge koji su zapravo i doveli do upada na RTS.

„Kao i izjava Vučića da je spreman za razgovore o otvaranju RTS-a, ali ne sa predstavnicima opozicije, vidimo da uopšte ne postoji razumevanje situacije. Jer on kaže otvoren sam za dijalog, ali zapravo nisam. Jer kaže da hoće da razgovara, ali istovremeno najgorim uvredama naziva ljude koji u ovom trenutku ispred Saveza za Srbiju učestvuju u protestima i kao takvi se svakako mogu smatrati legitimnim predstavnicima opozicije i legitimnim predstavnicima jednog solidnog dela građana, čiji je on takođe predsednik,“ navodi Gaši.