Požari ponovo po Dalmaciji; ministar odbrane podneo ostavku

Nakon paklenog ponedeljka, kada su požari goreli na području Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zadarske županije, Dalmacija se i tokom utorka još uvek borila sa požarima. Nakon mirnijeg jutra, požari su se ponovo razbuktali. Prema prvim, grubim procenama, u požarima na potezu od Omiša do Splita progutano je 4.500 hektara guste borove šume, makije, trave, niskog raslinja i maslinika, a vatrogasci su tokom ponedeljka primili više od 5.000 poziva uznemirenih građana.

U požarima duž dalmatinske obale u ponedeljak je lakše povređeno 80 osoba, među kojima najviše vatrogasaca.

Na područjima zahvaćenim požarom između Splita i Omiša stanje se u utorak predveče smirilo i u tom trenutku više nije bilo ugroženih ljudi ili objekata.

Prema rečima nadležnih, kanaderi na terenu natapaju rubne delove linije požara i još je jedino aktivan požar na Mosoru, ali on ne ugrožava ljude i objekte.

Glavni vatrogasni komandir Splitsko-dalmatinske županije Dražen Glavina izjavio je da se još ne može reći da je požar pod kontrolom. On je dodao da je reč o velikoj površini i da je moguće izbijanje vatre i u narednim danima. Aktivna su, ali i pod kontrolom, i dva požara na zadarskom području, a jutros je ugašen i najnoviji požar koji je izbio na ostrvu Brač.

Nakon što se bura smirila, od utorka ujutro u 6 sati na gašenju požara na splitskom području ponovno su angažovane protivpožarne namenski organizovane snage.

U gašenju, pored redovno prisutnih aviona za gašenje požara Kanadera, koji su takođe deo Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, učestvovale su i kopnene jedinice Hrvatske vojske, građani dobrovoljci, a „mobilizaciju“ su proglasile i različite grupacije hrvatskih fudbalskih navijača, inače često suprotstavljene, i stavile se na raspolaganje za gašenje požara.

Protivpožarni avioni su na području Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zadarske županije, ostvarili 74 sata naleta i na požarišta izbacili 3.500 tona vode.

U protekloj noći, u Raketnoj bazi Žrnovnica i splitskim gradskim četvrtima Kamen i Kila pripadnici Hrvatske kopnene vojske bili su angažovani na gašenju požara, a nakon toga i u kontroli. Takođe, na teren je dodatno upućeno 286 pripadnika Hrvatske kopnene vojske, koji su smešteni u Lori i Divuljama.

Premijer Hrvatske Andrej Plenković, izjavio je u utorak nakon sastanka kriznog štaba u Splitu, da je sistem u gašenju požara dobro funkcionisao i da im strana pomoć nije bila potrebna, a takvu procenu, kako je rekao, donose vatrogasci na terenu.

Zbog opasnosti od požara, i danas je zatvoreno nekoliko puteva u okolini Splita.

No, rekcije u javnosti, povodom spremnosti države da odgovori na ovakvu krizu, bile su dosta oštre i kritičke, što je dovelo do toga da ministar obrane Damir Krstičević ponudi ostavku.

“Nudim mandat na raspolaganje ili me premijer Andrej Plenković i predsednica Kolinda Grabar Kitarović mogu odmah smeniti ukoliko se pokaže da vojne snage nisu na vreme i kvalitetno reagovale na požar”, izjavio je Krstičević za Jutarnji list povodom kritika koje je uputila predsednica Kolinda Grabar Kitarović da je vojska trebalo ranije da izađe na poprište požara.

Desetak minuta nakon ove izjave, Krstević je Jutarnjem kazao kako podnosi neopozivu ostavku. “Poznato je kako sistem zapovedanja funkcioniše. Zahtev za angažman Hrvatske vojske daje glavni vatrogasni zapovednik, a ja ni do ovog trenutka nisam dobio nikakav službeni zahtev. U ovom trenutku na terenu je 200 vojnika i još 500 u pripravnosti, a naši vojnici već su ‘izginuli’ u gašenju”, rekao je Krstičević.

Malo zatim, predsednica države je takođe za Jutrarnji rekla da je iznenađena što je ministar Krstičević ponudio ostavku i kako to ne prihvata. “Jako sam iznenađena da je ministar Krstičević ponudio ostavku i to apsolutno ne prihvatam. On je odličan ministar i jako dobro radi svoj posao te ne snosi odgovornost za to što se dogodilo. Vojska ne može sama izaći na teren već mora biti pozvana. I u ovoj situaciji odgovornost imaju oni koji su na terenu loše procenili situaciju i prekasno pozvali u pomoć vojsku. Iako su znali da im je ona sve vreme na raspolaganju. Vojska je u završnici odradila jako dobar posao”, rekla je ona.

Predsednica je kritike zbog kasnog uključivanja vojske uputila iz Salzburga.

Krstičević je u ponedeljak popodne stigao na mesto požara kraj Splita, a u popodnevnim satima je stigla i vojska. “Mislim da ćemo iz ovoga moći naučiti važne lekcije. To je ono što sve vreme govorim, treba nam sinergija i koordinacija. Oružane snage su možda mogle izaći i ranije na teren jer je opseg požara bio toliki da je bila potrebna svaka ruka”, kazala je predsednica ranije.

Srbija ponudila pomoć zemljama regiona

Po naređenju Aleksandra Vučića, predsednika Srbije i vrhonog komandanta oružanih snaga, ministar odbrane Aleksandar Vulin kontaktirao je ministarstva odbrane svih suseda zahvaćenih katastrofalnim požarima - Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore kao i ministra policije Republike Srpske - i ponudio svu neophodnu tehničku i materijalnu pomoć sa ciljem gašenja požara i sprečavanja većih posledica, saopšteno iz Ministarstva odbrane.

„Republika Srbija i njeni građani uvek će biti tu da pomognu kada je pomoć potrebna i da u teškim trenucima pokažu da se na njih može i treba osloniti“, kaže se u saopštenju.