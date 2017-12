Poslednji ovogodišnji samit EU u znaku jedinstva i solidarnosti

Posljednji ovogodišnji skup evropskih lidera počeo je u četvrtak u Briselu, a očekuje se da će označiti novu fazu pregovora o Bregzitu, otvoriti vrata evropskoj odbrani, kao i političkom sporazumu da se migrantska kriza rješava uz više jedinstva i solidarnosti evropskih članica.

Za predsjednika Evropskog savjeta najveća briga je održati jedinstvo članica. Po nekim pitanjima ono je neupitno dok druga, poput pristupa rješavanju migrantske krize, traže više truda na postizanju konsenzusa.

"Ovaj samit je jasna ilustracija činjenice da kada smo ujedinjeni, tada smo u stanju da uspješno završavamo i najteže zadatke, poput evropske odbrane ili Bregzita. Tako ćemo na samitu da i formalno zaključimo prvu fazu pregovora o Bregzitu. Pred nama su takodje i pitanja gdje je vidljiv nedostatak jedinstva. Evropska monetarna unija i migracije, te razlike idu uz povišene emocije, i zbog toga moramo još više da radimo na jedinstvu", istakao je predsjednik Evropskog savjeta, Donald Tusk.

Britanska premijerka Tereza Mej je izrazila optimizam povodom nastavka pregovora o Bregzitu.



"Prošle sedmice je predsjednik Junker rekao da je napredak u pregovorima dovoljan za prelazak u drugu fazu pregovora. Juče je EP prihvatio to i ja se nadam da ćemo sada pregovarati o čvrstom i posebnom partnerstvu za budućnost", rekla je Mej.

Njemačka kancelarka Angela Merkel je takođe komentarisala te pregovore.

"Pored ostalog, razgovaraćemo i o Bregzitu, gdje je načinjen napredak ali mnoga pitanja ostaju otvorena. Uz dobar rad evropskih pregovarača i pomake sa britanske strane, velike su šanse da predjemo u drugu fazu", smatra Merkel.

Pitanja koja dijele Evropljane, monetarna unija i migracije, dijele ih ekonomski i geografski. Monetarna unija na sjever i jug, migracije na istok i zapad. Dok mnogi u prvom slučaju kao razlog vide nejednak ekonomski razvoj, za drugu podjelu nema opravdanja, a ključna riječ je: solidarnost.

"Trebaju nam nova migracijska pravila. Po meni, moramo napraviti na samitu politički okvir kako bismo imali rezultate već naredne godine. Treba svi da pokažemo solidarnost i svi moraju da načine napor kako bi smo došli do kompromisa", poručio je okupljenima francuski predsjednik Emanuel Makron.



I, umjesto zaključka, zapažanje: dok teže ili nikako ne ide sa solidarnošću oko prijema izbjeglica, makar one na to čekale u paklu libijskih logora, lako se postiže dogovor oko vraćanja kući onih koji su uspjeli da se domognu Evrope.

"Planiramo dodatnih 15 hiljada da vratimo nerednih sedmica. Planirala sam za to avione koji su već rezervisani, a EU će za ovo da izdvoji dodatnih 100 miliona eura", izjavila je visoka predstavnica EU Federika Mogerini.