Tramp trpi posledice pobede demokrata u Virdžiniji i Nju Džerziu

Predsednik Donald Tramp pretrpeo je najveći politički neuspeh tokom svog mandata, kada su demokrate lako pobedile u guvernerskim trkama u Virdžiniji i Nju Džerziju. Rezultati izbora održanih u utorak su imali velike implikacije na obe političke stranke dok očekuju srednjoročne izbore koji se održavaju naredne godine.

U Nju Džersiju novoizabrani demokrata, guverner Fil Marfi je ocenio ove izbore kao direktno odbacivanje politike predsednika Donalda Trampa:

“Večeras je Nju Džersi poslao nepogrešivu poruku čitavoj zemlji. Mi smo bolji od ovoga što se dešava.”

U Virdžiniji, demokrata Ralf Nordam je porazio republikanca Eda Gilespija posle kampanje koja je često bila fokusirana na Trampa i njegovu politiku, posebno u oblasti imigracije.

“Podele, mržnja, netrpeljivost, politika koja cepa ovu zemlju, to nisu Sjedinjene Američke Države koje ljudi vole i svakako ne Komonvelt Virdžinije koji oni vole.”

Entuzijazam demokrata i fokus na Trampu su bili očigledni u obe države kaže analitičar Stiv Pipls.

“Mesecima smo slušali o svoj toj energiji medju levičarima. To se nije ostvarilo do večeras. Velika noć za demokrate i to je zaista bilo odbacivanje Trampove nacionalističke poruke.”

Tokom posete Aziji, predsednik Tramp je tvitovao da je Gilespi izgubio u Virdžiniji zato što nije dovoljno bio uz Trampa tokom kampanje.

Izlazne ankete na biralištima u obe države pokazale su da je Tramp motivišući faktor za mnoge demokratske birače i to bi moglo da predstavlja problem za republikance na narednim srednjoročnim kongresnim izborima, kaže ekspert Ričard Haris.

“Mislim da su znaci opasnosti to što izgleda da su demokratski birači puni energije i da ih je lako mobilisati tako da će njihov odziv u državama koje odlučuju ishod izbora, favorizovati demokrate.”

Pobeda demokrata u Virdžiniji i Nju Džersiju će verovatno značiti veći pritisak na kongresne republikance da odobre reformu poreskog sistema kako bi oni imali šta da pokažu biračima naredne godine, kaže Haris.

“Pritisak na njih je bio verovatno izmedju 9.5 i 10 odsto, a sada je verovatno 9,9 što znači da je već bio visok i da će postati sve intenzivniji.”

Izborni rezultati dominiraju prvom godišnjicom izbora Donalda Trampa. Pobede demokrata u utorak bi mogle da nagoveste promenu u pogledu političke sudbine predsednika čije popularnost u javnosti je ispod 40 odsto tokom najvećeg del njegovog mandata, što je istorijski nizak nivo za novog predsednika.