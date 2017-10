Poseta Hojta Jia uzburkala srpsku javnost

Šta se govorilo tokom susreta predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa američkim zvaničnikom Brajanom Hojtom Jiem, zašto su poruke zamenika pomoćnika američkog državnog sekretara o sedenju na dve stolice ili ruskom humanitarnom centru u Nišu toliko uzbudile deo srpskih zvaničnika i kako se će se ubuduće razvijati odnosi Srbije sa Amerikom, ali i sa Rusijom - sve su to teme koje su otvorene protekle nedelje.

Posetu američkog zvaničnika Brajana Hojta Jia, gradjani Srbije, analitičari i političari iskoristili su kao još jednu priliku da se oštro podele: na prozapadno orijentisane, koji smatraju da je Ji došao da vrati Srbiju na kolosek dogovorenih spoljnopolitičkih koordinata. Sa druge strane je proruski blok koji misli da je reč o ponižavajućem mešanju u unutrašnje poslove sa ciljem destabilizacije odnosa Beograda i Moskve.

"Zapad je spavao što se tiče jačanja ruskog uticaja ovde. Od 2015. to počinje malo da se menja, vidimo sada da je situacija radikalno izmenjena, da se Zapad probudio i rešio da napravi određeni kontrabalans ruskom uticaju", smatra Jovan Kovačić predsednik "East West Bridge".

Ukratko, susret Hojta brajana Jija i srpskog predsednika Aleksandra Vučića, prema dostupnim izveštajima, odigrao se u atmosferi neslaganja oko Kosova i oko odnosa sa Rusijom. Duhove u Beogradu nije toliko uzburkalo ono što je rečeno, koliko Jijev nedvosmisleni ton i način. Ostalo je nejasno zašto se čekalo nekoliko sati na zvanično saopštenje i zbog čega je Vučić odlučio da tek za nekoliko dana objavi šta je rekao Jiu.

"To samo govori da je taj razgovor bio jako ozbiljan. I to je dobro. Iskreni i ozbiljni razgovori su uvek dobri. Dobri za zemlju. Da znamo gde smo i da donosimo pravilne odluke", kaže Kovačić.

"Stavovi jesu izrečeni direktno i ja mislim da je to dobro. Ji i jeste operativac sa terena, koji je poslat da to saopšti direktno. A ne vidim da je to nešto specijalno dramatično u osnosu na neke ranije susrete. E sad, reakcija vlasti zaista jeste prenaglašena i predramatična", ističe urednik spoljnopolitičke rubrike NIN-a, Zoran Preradović.

Kao najveći kamen spoticanja izmedju Jija i Vučića navodi se, za Ameriku prilično problematičan ruski zahtev da osoblje njihovog Humanitarnog centra u Nišu dobije status diplomatskog osoblja.

"Ja mogu samo da verujem na reč našim vlastima koji kažu da je samo humanitarni centar. Ali isto tako, ako je samo humanitarni centar - čemu onda ta insistiranja na diplomatskom statusu - to je opet pa rusko guranje prsta u oko", pita Kovačić.

"Pozicija u kojoj je Aleksandar Vučić nije ni malo prijatna, sa druge strane, on će trpeti pritisak i od Moskve. Nema nikakve sumnje i taj pritisak je krenuo. Da li je neko obećao diplomatski status tim ljudima u Nišu - verovatno jeste. Sa druge strane, Vučić očigledno ne sme da prekorači tu crtu i da završi sa tim - dajem ili ne dajem", kaže Preradović.

Pored jasne poruke da se mora nastaviti i dovršiti proces normalizacije odnosa sa Kosovom, Hojt Ji je tokom posete Beogradu u nekoliko navrata ukazao na moguće posledice spoljnopolitičkog balansiranja Srbije između istoka i zapada.

"Svi smo znali da politika igranja ili sedenja na dve stolice može kratkoročno da da nekakav rezultat, dugoročno vas ona vodi u problem. I Hojt je tu potpuno u pravu kad kaže da ne možete jednom nogom biti u Moskvi, a drugom u Briselu", mišljenja je Preradović.

Ako je Vašington sve vreme igrao sa otvorenim kartama i nije krio svoje interese i ciljeve, mnogo je teže dokučiti ruske planove u Srbiji i na celom Zapadnom Balkanu. Osim nespornog pokušaja da proširi sve skučenije granice svog uticaja, mnogi u Beogradu su spremni da tvrde da ruski interes ne seže dalje od pokušaja da preko Srbije kvari planove Briselu i Vašingtonu.

"Rusija je sada nervozna, Makedonija se okrenula u drugom pravcu, Crna Gora u koju su oni bili ubeđeni do pre par godina da nikad neće uću u NATO je ušla, Srbija je sada njima jako važna da ona slučajno ne krene tim putem. Koliko jeona iskrena u tim stvarima i izjavama da nemaju ništa protiv da Srbija bude deo EU - ja sam malo skeptičan prema tome. Ali, opet razumem njihove interese. Mi moramo da nađemo svoj interes u tome i toga da se držimo", podseća Kovačić.

Hojt je posle Beograda posetio i Kosovo, gde je daleko toplije primljen i gde je sve prošlo bez trzavica i nervoze. Beogradu je teško da se pomiri sa činjenicom da Zapad ima mnogo više razumevanja i tolerancije prema Prištini, i to je sigurno jedan od razloga zbog čega Srbija sve otvorenije koketira sa Moskvom. Takva pozicija je do sada prolazila, ali čini se da je Beograd sve bliže situaciji kada će morati mnogo ozbiljne da dokaže svoje strateško opredeljenje da želi u Evropsku uniju.