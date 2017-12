Porodice testiraju automatizovana vozila

U porodici su obično svi srećni i zadovoljni dok ne sednu u kola, i to je čitava ideja projekta Volva pod nazivom Drive Me, odnosno vozi me. Porodice sada testiraju automatizovana vozila u okviru višestepenog projekta, koji se sprovodi u Norveškoj.

Porodica Simonovski učestvuje u programu sa ciljem da se utvrdi kako obični ljudi reaguju na automatizovana vozila.

“Uzbudljivo je biti pionir nove tehnologije i nove funkcionalnosti u novim kolima. To je prva stvar koja mi je privukla pažnju i interesovanje”.

Ova porodica vozi polu-automatski Volvo, što je jedna od pet faza da se automatizovana vozila iz laboratorija prebace na ulice.

Druga faza znači da vozilo može samo da upravlja, ali vozač i dalje mora da obavlja dosta teškog posla poput menjanja traka i skretanja.

“Sada će kola, zato što smo na autoputu i idemo na jug ka Malmeu, sada će kola da mi predlože da se prebacim na automatizovanu vožnju. To je deonica od 80 kilometara na sat”, objašnjava Robert Brostrom, zadužen za projekat Volva "Drive me".

Laganim okretanjem prekidača, kola počinju sama da voze.

“Kada izađem na autoput, vozilo će da me pita da li želim da uključim autopilot, i ja ću to uraditi naravno povlačenjem ručica na volanu. Zatim ću uživati u potpuno autonomnoj vožnji”, ističe Brostrom.

Ova tehnologija se testira na ljudima zbog toga što su reakcije vozača skoro isto toliko važne kao i to kako vozilo radi.

“Ovo je istraživački auto i veoma je važno da razumemo da se kola ne voze sama zahvaljujući tehnologiji. Ono ima pomoćnog vozača. Razlog zbog kojeg koristimo ovo vozilo je da bismo na pravim ljudima, na pravim putevima testirali kako će 2021. izgledati vožnja u potpuno samovozećim kolima”.

U trećoj fazi, kola će sama obavljati više funkcija, dok će u četvrtoj fazi vozilo kontrolisati sve, a od ljudi će tražiti pomoć samo u kriznim situacijama. Volvo se nada da će početi sa četvrtom fazom testiranja do 2021. godine.