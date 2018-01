Poplava zatvorila ulice u Parizu

U Parizu, reka Sena je u ponedeljak dostigla vodostaj od gotovo 4 metara iznad normale, posle padavina tokom najvećeg dela meseca.

Visoki vodostaj je doveo do evakuacije oko 1.500 ljudi i uzrokovao štetu u više od 240 gradova duž obala reke.

Sena će, prema očekivanjima ostati na tekućem nivou tokom ponedeljka, pre nego što počne da se povlači u utorak, ali će čišćenje glavnog grada Francuske i okolnih oblasti trajati nedeljama.

U francuskoj prijestonici su zatvoreni putevi, šetališta pored reke poplavljena, a plovidba turističkih brodića širom grada obustavljena. U medjuvremenu, stanovnici u selu Vilnes sir Sen ne deluju mnogo zabrinuto.

“Moja kuća je poplavljena od početka nedelje, ali ove kuće su za to i napravljene. Prizemlje nije za život. Imam 70 centimetara vode u prizemlju i to bi trebalo da se povuče polako bez velike štete. To jednostavno menja naš svakodnevni život, živimo u kući u čizmama i to je to.”

Nivo vode je daleko ispod rekordnog nivoa od osam metara i 62 centimetra, zabeleženog 1910.