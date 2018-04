Pompeo u Briselu, teme i susret dve Koreje

Ministri spoljnih poslova NATO u Briselu pripremaju julski samit, a po prvi put im se pridružio i novi američki državni sekretar Majk Pompeo. Sastanak je uz planirane teme jačanja odbrane i saradnje sa partnerima, obilježila i vijest o istorijskom susretu lidera dvije Koreje.



"Najvažnija činjenica danas je da su se oni sreli. Iako je još dug

put do rješenja krize i problema koje vidimo na Korejskom poluostrvu,

ovo je veoma važan prvi korak. Vjerujem da je jasno da je u ovome bio važan i pritisak medjunarodne zajednice na Sjevernu Koreju, jer NATO snažno podržava rješenje koje će biti rezultat političkih

pregovora. Zato podržavamo medjunarodni pritisak, politički,

diplomatski i ekonomski pritisak. Ono što smo vidjeli posljednih

mjeseci je da je Savjet bezbjednosti bio u stanju da se dogovori o

snažnijim sankcijama režimu u Pjongjangu i da su te sankcije i

provedene u djelo i to u većem stepenu nego ranije. Snažno vjerujem

da je taj povećan medjunarodni pritisak pomogao da dodjemo do

situacije kakvu sada imamo. Poruka iz regiona, a posjetio sam Južnu

Koreju i Japan, je da treba da nastavimo sa pritiskom kako bi smo

došli do političkog rješenja. Ja takodje vjerujem da treba

nastaviti sa sankcijama i vidjećemo stvarnu pormjenu ponašanja

Sjeverne Koreje", rekao je Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg.



Druga vijest koja je privukla pažnju medija i učesnika sastanka je

prva posjeta novog američkog državnog sekretara, Majka Pompea

Briselu, za kojeg se vjeruje da je, za razliku od svoga prethodnika,

više "na liniji" sa agendom predsjednika Trampa kada je riječ o

spoljnoj politici.



"Bilo je veliko zadovoljstvo poželjeti dobrodošlicu sekretaru

Pompeu u Briselu, on se NATO ministrima obratio tačno 12 sati i 34

minute nakon što je potvrdjen na svojoj funkciji. Mislim da je to

svojevrsni rekord koji pokazuje njegovu ličnu opredjeljenost Alijansi

i ponovo podvlači opredjeljenje Amerike i predsjednika Trampa

transatlantskim vezama. Imali smo vremena za kratak bilateralni

sastanak jutros, sastanak koji je bio dobar i koristan. Razgovarali

smo o pripremama NATO samita, o Rusiji, NATO odbrani i pripremama za NATO trening misiju u Iraku. Ja se zaista radujem saradnji sa američkim državnim sekretarom, njegovo iskustvo, uključujući i ono iz Njemačke u vrijeme hladnog rata, daje mu savršenu bazu da bude vrhunski diplomata Amerike i zaista se radujem saradnji sa njim", kaže Stoltenberg.



Posljednji ministarski sastanak pred julski NATO samit je podržao

dalje napore na jačanju odbrane članica, njihovom ozbiljnijem

izdvajanju za odbranu, a kada je riječ o Rusiji i njenoj, kako kaže

Stoltenberg, višegodišnjoj matrici opasnog ponašanja, nastaviće se

sa pristupom na dva kolosjeka - opremljenošću i pripremljenošću

NATO članica za odbranu, ali i dijalogom sa ruskom stranom koji je,

što su tenzije više, sve potrebniji.