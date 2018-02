Poljski senat odobrio zakon o holokaustu

Poljski senat odobrio je zakon koji predviđa kažnjavanje pominjanja poljske krivice za nacističke zločine počinjene unutar zemlje tokom holokausta.

Zakonodavci su usvojili meru u četvrtak sa 57 glasova "za" i 23 "protiv". Poljski donji dom parlamenta odobrio je zakon prošle sedmice. Da bi stupio na snagu, potreban je još samo potpis predsednika Adžeja Dude.

Zakon će učiniti krivičnim delom nazivanje nacističkog genocida počinjenog nad Jevrejima poljskim zločinom, ili nazivanje nacističkih logora smrti poljskim logorima smrti, iako su neki od najbrutalnijih nacističkih zločina počinjeni na poljskom tlu.

"Čini se da poljska vlada pokušava da opere sliku prema kojoj je Poljska bila na neki način u saučesništvu sa nacistima i u koncentracionim logorima koji su postojali na poljskom tlu, koje su okupirali Nemci tokom Drugog svetskog rata", kaže Rasel Stoun, profesor emeritus na Američkom univerzitetskom centru za izraelske studije.

Sjedinjene Države izrazile su zabrinutost zbog toga kako će se mera odraziti na slobodu govora i poljske odnose sa SAD i Izraelom.

"Razumemo da fraza poput 'poljski logori smrti' jeste neprikladna, pogrešna i povređujuća", rekla je u izjavi od srede portparolka Stejt dipartmenta Heder Nauret. "Svi moramo biti pažljivi kako ne bismo sprečavali diskusije i komentare o holokaustu. Verujemo da je otvorena debata, učenost i obrazovanje najbolji način za suprotstavljanje neprikladnom i štetnom govoru".

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da Izrael neće tolerisati "izobličavanje istorije, revidiranje istorije i negiranje holokausta".

Neki eksperti strahuju da bi novi poljski zakon mogao takođe da znači zatvorsku kaznu za preživele iz holokausta, kada budu govorili o svojim iskušenjima. Mera izuzima umetnički i istraživački rad.

Duda, poljski predsednik, rekao je ove nedelje da nije postojalo institucionalno učešće Poljske u holokaustu, ali je i priznao kriminalne aktivnosti nekih pojedinaca Poljaka prema Jevrejima.

"To su bili zli ljudi koji su prodavali svoje komšije za novac. Ali, to nije bila poljska nacija, to nije bila organizovana akcija", rekao je Duda.

On je rekao da su neki Poljaci žrtvovali sopstvene živote kako bi sačuvali Jevreje od nacista i da su se poljski pokret otpora i vlada u egzilu suprotstavljali naporima da se zbrišu evropski Jevreji.

Poljska je bila domovina jedne od najuspešnijih zajednica jevrejske populacije pre nemačke invazije 1939. Međutim, neki istoričari tvrde da su mnogi Poljaci sarađivali sa nacistima u progonu Jevreja.

Preživeli iz holokausta, koji su se vratili u Poljsku nakon rata, našli su se u poziciji žrtava nastavljenog antisemitizma.