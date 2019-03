Tramp broji političke poene posle Malerovog izveštaja

U Kongresu, na sastanku sa republikanskim senatorima, predsednik SAD Donald Tramp je ponovio: “Jasno je dokazano, nema mešanja, nema opstrukcije, nema ničega. Odlično stojimo, Nikada ranije, verovatno, nije zabeležen ovakav prosperitet. Sjajno je”

Trampovi republikanci veruju da on može da resetuje svoju političku agendu.

“Danas ste verovatno jači nego ikad tokom mandata. Otklonili ste ove sumnje. Sad je pitanje, kako ćete to da iskoristite? Šta ćete da radite?”, postavlja pitanje republikanski senator Lindzi Grejem.

Demokrate traže da se objavi ceo Malerov izveštaj.

“Nas ovde jedino zanima transparentnost. Objavite izveštaj, pa ćemo da zaključujemo", poručuje Čak Šumer, vođa demokrata u Senatu.

Za sada, to što Malerov izveštaj nije našao mešanje Rusije, je politički poen za predsednika, smatra analitičar Bil Svini sa Američkog univerziteta.

“Za predsednika Trampa, preliminarni sažetak Malerovog izveštaja je jako pozitivan. Ali ostaje pitanje šta je u izveštaju i kako će administracija objaviti ta saznanja Kongresu i narodu Amerike.”

Svini ipak predviđa da će to imati mali uticaj na predstojeće predsedničke izbore.

“Mislim da Trampova baza ostaje uz njega. Oni koji su protiv, ostaće protiv. Za sada, Malerov izveštaj nije učinio ništa da promeni mišljenje niti stavove neopredeljenih birača.“

​Senatorka iz Njujorka Kirsten Džilibrand je najnovija u trci za demokratskog kandidata. Analitičar Mat Dalek kaže da postoji razlog zašto toliko demokrata pokušava da dobije priliku za ulazak u Belu kuću 2020.

“Ne bi bilo toliko kandidata, da ne misle da zaista imaju veliku šansu da izbace predsednika posle prvog mandata, prvi put od kada je Bil Klinton to uradio 1992 Džordžu Bušu”.

Tramp je čak ojačao svoju bazu posle izveštaja, a pitanje opoziva učinio manje mogućom opcijom za demokrate. Demokate sada moraju da se fokusiraju kako da pobede Trampa na izborima

“Demokrate moraju da nađu način da dobiju većinu u Elektorskom koledžu koju je Tramp imao na izborima. Ima načina za to, i to razumnih, ali to je daleko od izvesnog“, navodi analitičar Leri Sabato sa Univerziteta Virdžinije.

Tramp se nada da će ići istim putem kao i dva skorašnja predsednika sa dva mandata, Barak Obama i Džordž Buš mlađi, i izbeći sudbinu Bušovog oca, Džorža Buša starijeg.