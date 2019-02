Policija predlaže da i priprema ubistva bude krivično delo

Ministarstvo unutrašnjih poslova završilo je zakonski predlog prema kome bi priprema teškog ubistva trebalo da bude uvedena u Krivični zakonik, što bi za cilj imalo pre svega preventivno delovanje i sprečavanje ubistava. Struka upozorava na širok prostor za zloupotrebe ukoliko ovakvo rešenje bude usvojeno, zbog kog bi iza rešetaka moglo da se nađe na stotine građana.

"Želimo da na ovaj način prevazidjemo nedostatke sa kojima se susrećemo u praksi. U ovom trenutku shodno važećoj regulativi, kada imamo odredjene dokaze da neko priprema ubistvo, za to ga ne možemo procesuirati, već eventualno za neko blaže krivično delo, kao što je nedozvoljeno držanje oružja", citiraju se u saopšrenju MUP-a reči direktora policije Vladimira Rebića.

Međutim, rezerve prema ovakvom zakonskom rešenju, nakon što je ideju u javnosti pre nekoliko dana prvi izneo ministar policije Nebojša Stefanović, izneli su ne samo advokati, nego i tužioci.

"Treba biti vrlo oprezan sa tim kako će zvučati ta inkriminacija jer ona ne bi smela da ostavlja širok prostor za tumačenje, što bi moglo dovesti i do zloupotrebe i manipulacije", rekao je Radovan Lazić iz Udruženja tužilaca Srbije za N1.

Advokati su ocenili da bi stotine građana mogle bi da završe u pritvoru i da se protiv njih pokrenu krivični postupci.

"Ne sme doći do automatizma, jer meni se čini da sad, ako je to predložilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, da će to automatski biti i usvojeno, to je ono što nije dobro. Logično je da iz ugla policije neka rešenja deluju smisleno, ali kod ovako važnih stvari nikada ne smete gledati samo iz ugla policije, jer bi to značilo da živimo u policijskoj državi", kaže Viktor Gostiljac iz Advokatske komore Srbije, naglašavajući da bi predlog o tom krivičnom delu zahteva ozbiljnu raspravu i stručnu proveru u kojoj će učestvovati i sudstvo, tužilaštvo, advokati i profesori.

Vladimir Rebić odbacuje ove kritike, ocenivši ih kao apurdne.

"Policija, nadležna tužilaštva i sudije će hapsiti i odredjivati pritvor, kao i uvek, samo u slučajevima kada za to postoje konkretni dokazi. U Srbiji je od 2013. na snazi tužilačka istraga koja podrazumeva da policijski službenici rade isključivo po nalogu tužioca, prikupkljaju dokaze, tužilac procenjuje te dokaze i na kraju sudija za prethodni postupak donosi odluku o pritvoru, ukoliko smatra da je prikupljeno dovoljno dokaza", podsetio je Rebić.

Predstavnici MUP-a će sa ovim predlogom izaći pred interresornu radnu grupu koja se bavi izradom predloga izmena i dopuna Кrivičnog zakonika, naglasio je on.

I načelnik Uprave kriminalističke policije MUP-a Srbije Dejan Kovačević ocenio je kao potpunu besmislicu navode da će na stotine građana završiti u pritvoru na osnovu operativnih saznanja, saopštio je MUP, odnosno da je na sudijama da na osnovu prikupljenih dokaza odluče da li postoji osnov za pritvor.

Ovaj predlog su, prema njegovim rečima, izradili policijski službenici sa dugogodišnjim iskustvom, nakon analize efekata rada i mogućih preventivnih mera koje bi doprinele sprečavanju krivičnih dela na teritoriji Srbije.

Kovačević smatra da će ovakva odredba doprineti sprečavanju teških ubistava i većoj bezbednosti zemlje.