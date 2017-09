Podneta žalba ustavnom sudu protiv Pinka i Informera

Glumci Sergej i Branislav Trifunović, novinari Tamara Skroza i Antonela Riha, vlasnik i osnivač Vranjskih Vukašin Obradović i direktor Fondacije Slavko Ćuruvija Ilir Gaši podneli su danas ustavnu žalbu zbog povrede prava na slobodu govora i prava na pravično suđenje.

Šest javnih ličnosti podnelo je danas žalbu Ustavnom sudu Srbije sa obrazloženjem da im je povređeno pravo na slobodu javne reči i pravično suđenje. Kako je objasnio jedan od podnosilaca žalbe - direktor Fondacije Slavko Ćuruvija, Ilir Gaši žalba je podneta jer su ih, pre više od godinu dana Informer i Pink svojim izveštavanjem izložili javnom progonu i optužili ih za pokušaj rušenja ustavnog poretka.

Više javno tužilaštvo je odbacilo njihovu krivičnu prijavu protiv glavnog urednika Informera Dragana Vučićevića i vlasnika TV Pink Željka Mitrovića, a zatim je i Apelaciono tužilaštvo potvrdilo tu odluku, zbog čega su, po rečima Gašija, odlučili da podnesu žalbu Ustavnom sudu.

"Mislimo da ovaj slučaj nije važan samo za nas i verujemo da štiteći sebe mi zapravo štitimo sve one koji su nosioci javne reči. Jer ako država ne pokaže da je spremna da ne zaštiti one koji se bave javnim delovanjem, postoji nešto što se zove "čiling efekat", a to je kada se taj efekat zastrašivanja širi sa nezaštićenih na sve druge koji bi to mogli da postanu. I onda imamo tišinu u društvu", objašnjaca Gaši.

Žalbu su, osim Gašija, podneli osnivač Vranjskih Vukašin Obradović, novinarke Tamara Skroza i Antonela Riha, i glumci Sergej i Branislav Trifunović, a pravni zastupnik podnosilaca ustavne žalbe, advokat Miloš Stojković je rekao da ne očekuje da će Ustavni sud brzo da donese odluku u tom slučaju. Ipak, on je izrazio nadu da će sud utvrditi da su povređena prava njegovih klijenata.

"Ovi postupci po pravilu dugo traju zato što je Ustavni sud generalno preopterećen. Bez nekih godinu-dve dana nećemo znati kakav je ishod. Mi se nadamo da će Ustavni sud da nađe da su povređena Ustavom zagarantovana prava podnosilaca ustavne žalbe. A ako to ne bude slučaj, ostaje nam još na raspolaganju predstavka Evropskom sudu za ljudska prava", kađe Stojković.

A u intervjuu Novom magazinu, poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić je rekao da je nedopustivo da predstavnici vlasti na legitimne, i na Zakonu o slobodnom pristupu informacijama zasnove zahteve građana i novinara za dobijanje određenih informacija reaguju oštro, besno, nepristojno, ili ih čak nazivaju špijunima.

Svako ima pravo da se koristi ustavnim pravom na pristup informacijama u posedu vlasti, istakao je Šabić.