Počeo samit NATO-a u Briselu, prvi put učestvuje i CG

U Briselu okupljeni ministri odbrane NATO koji analiziraju šta je učinjeno nakon što su nedavno NATO lideri kali ključne smjernice - više izdvajanja za odbranu i snažnija borba protiv terorizma. Ostaće zabilježeno - današnji sastanak u briselskom sjedištu NATO je prvi gdje kao punopravna članica sjedi i Crna Gora.



Kada je o borbi protiv terorizma riječ, NATO je značajno povećao broj letova AWACS osmatračkih misija a postala je i operativna obavještajna komanda pri štabu vojnog saveza koja bi trebala da koordinira akcije koalicije protiv Islamske države. Već je poznato da će NATO osnažiti prisustvo u Avganistanu, kao i saradnju sa EU na polju razmjene podataka i borbe protiv terorizma, generalni sekretar nije propustio ni da primjeti- tokom posljednje tri godine evropske članice i Kanada kontinuirano više troše na

odbranu- u procentima, 4,3 posto.



"To znači da su evropske članice NATO i Kanada u protekle tri godine potrošile 46 milijardi eura više na odbranu. To je značajno povećanje i znači da se krećemo u dobrom pravcu kada je riječ o o podjeli troškova i ulaganju u odbranu", rekao je Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg.



Kada je riječ o saradnji NATO i EU, naglašava se da dvije organizacije već tijesno saradjuju - dokaz su i 42 operacije koje su zajedno provele posljednjih mjeseci.



"Saradnja nikad nije bila tako jaka, duboka i tako raširena, od hibridne opasnosti, sajber bezbjednosti do pomorskih operacija a najesen ćemo, po prvi put, imati paralelnu vježbu NATO i EU. Saradnja se širi, duboko vjerujemo NATO kada je u pitanju bezbjednost a I spremni smo da damo svoj doprinos bezbjednosti na globalnom planu.", ocenjuje Visoka predstavnica EU Federika Mogerini.

A današnji sastanak je značajan i za CG- ministar odbrane po prvi put ravnopravno sjedi sa svojim NATO kolegama.



"Ono što očekujem danas jeste prije svega da na ovim sastancima koji će biti predmet današnjeg interesovanja prije svega iskažemo jedinstvo Sjevernoatlantskog saveza, ono što je takodje bitno jeste da još jednom ponovimo našu opredjeljenost za povećanje izdvajanja za sektor odbrane i treće, da politika otvorenih vrata i dalje bude politika Sjevernatlantskog saveza jer samo tako mir i stabilnost može se širiti na kompletan region Zapadnog Balkana i ne samo kada je u pitanju Zapadni Balkan već sva ona žrišta koja su od najvećeg bezbjednosnog izazova u ovom trenutku. U svakom slučaju, velika čast i veliko zadovoljstvo za Crnu Goru da bude u društvu 29 najrazvijenijih zemalja današnjice", rekao je crnogorski ministar odbrane Predrag Bošković.



Upitan od strane ruskog novinara postoje li planovi dolaska trupa ostalih NATO članica u CG, ministar Bošković kaže da takvog plana nema niti će ga biti kao što ne postoji niti jedna inicijativa postavljanja NATO baza u CG.