Počeli radovi na modernizaciji pruge Beograd-Budimpešta

U Beogradu su počeli radovi na modernizaciji pruge do Budimpešte - premijerka Ana Brnabić i ministarka građevine, saobraćaja i energetike Zorana Mihajlović, kao i predstavnici kineske železnike kompanije prisustvovali su tom događaju.

Projekat modernizacije pruge Beograd - Budimpešta je važan jer je to prvi projekat u okviru inicijative "16+1" i jer je to prvi tripartitni ugovor između Kine, Mađarske i Srbije, ocenila je danas premijerka Srbije Ana Brnabić i dodala da je možda najbitniji razlog to što je reč o prvom projektu između Kine i Evropske unije preko Srbije.

Na svečanosti povodom početka radova na modernizaciji pruge Beograd-Budimpešta, Brnabić je istakla da je železnički koridor važan koliko i putni koridori 10 i 11, a kako je još rekla, o svemu je jutros razgovarala u Budimpešti sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom.

"Meni je to potpuno normalno da Evropska komisija, koja ima jako striktne odredbe o konkurenciji, ima ovaj projakat pod lupom. Jutros smo o tome pričali sa premijerom Orbanom - oni ne očekuju nikakve probleme. Dakle, sve je u skladu sa svim zakonima i odredbama EU, tako da ne očekujemo nikakve probleme, posebno što se nas tiče", istakla je Brnabić.

Ministarka građevine, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović nije mogla precizno da kaže kada će pruga sa srpske strane biti završena, ali je ocenila da bi to moglo biti "privedeno kraju" za tri do četiri godine. Takođe, ona je rekla da se sve radi u skladu sa standardima EU, kao i da je zbog toga sa kineskim partnerom dogovoreno i posebno notifikaciono telo za nadzor.

"To znači da su Železnice Srbije raspisale tender, izabrale kompaniju na tenderu, koja predstavlja notofikaciono telo. Ako sam dobro informisana to je neka engleska kompanija, koja će proveravati sve što se bude radilo, ugovaralo i ugrađivalo u prugu sa srpske strane. U tom smislu Evropska komisija je takođe informisana o tome i neće biti sa naše strane nikakvih problema", objašnjava Mihajlović.

Predsednik Kineske železničke kompanije Jang Džong Min je rekao da će kineska strana poštovati sve zakonske propise Srbije i postupati u potpunoj saglasnosti sa procedurama izgradnje, kao i da će poštovati uslove iz ugovora i koristiti i domaća preduzeća i materijal.

Inače, treba reći da je dužina pruge od Beograda do Budimpešte 350 kilometara, od čega je kroz Srbiju 184 kilometra, kao i da se modernizacija finansira iz kredita kineske Eksim banke.