Po: Zadovoljan posetom, preneću poziv Trampu

Sjedinjene Države treba da izgrade još snažniji odnos sa Srbijom i nađu načine za promovisanje partnerstva radi stabilnosti celog regiona Balkana, ocenio je američki kongresmen Ted Po, kopredsedavajući srpskog kokusa po povratku iz posete Srbiji.

Glas Amerike: Sa kakvim ste se utiscima vratili iz kratke posete Beogradu?

Po: “Volim Srbiju. Volim narod Srbije. Kada sam bio sudija, šefica kabineta mi je bila žena srpskog porekla i naučio sam mnogo o srpskom narodu, to je jedan od razloga što sam otišao u posetu. Veoma cenim Srbe i njihovu istoriju. Ja sam iz Teksasa, a Srbi su veoma slični Teksašanima, vrlo su nezavisni, strastveni i čini mi se, uvek misle da su u pravu. U Beogradu nisam mogao da naiđem na lepši prijem, od strane građana, predsednikovog kabineta, kabineta ministra spoljnih poslova. Dobio sam priliku da govorim na Beogradskom univerzitetu, uručena mi je plaketa, imao sam divan boravak i veoma sam impresioniran Srbijom”.

Glas Amerike: Predsednik Vučić vas je zamolio da prenesete predsedniku Trampu poruku da poseti Srbiju. Kakvi su izgledi za takvu posetu?

Po: Da, preneću tu poruku predsedniku i formalno i neformalno, podstaći ću ga da poseti Srbiju. Mislim da će ako ode tamo ustanoviti da se Srbima, baš kao i Amerikancima, veoma dopada on i njegov nekonvencionalan način liderstva. Ta poseta bi bila dobra za Srbiju i SAD, nadam se da će otići.”

Glas Amerike: Vi ste, zajedno sa još 13 članova Kongresa potpisnik pisma upućenog državnom sekretaru Reksu Tilersonu, u kojem se poziva na obnavljanje političke pažnje posvećene Balkanu i dodatnu podršku Srbiji. Šta je bio povod za to pismo i posetu Beogradu?

Po: “Razlog što su članovi Kongresa uputili pismo sekretaru Tilersonu, a većina su članovi i Odbora za spoljnopolitičke odnose, bio je da državom sekreataru objasnimo naše stanovište da nam je potreban pozitivniji odnos sa Srbijom. To je dobro ne samo za SAD već i za Srbiju, da razgovaramo o tome kako da budemo bolji partneri. To je ne samo dobro za bilateralne odnose već i pomaže stabilnosti u regionu. Ako je Srbija stabilna u regionu, po mom mišljenju i druge zemlje regiona biće stabilnije. Naš cilj je stabilnost u regionu kao i da imamo demokratsku vladu u Srbiji sa kojim SAD mogu da nastave partnerstvo.”

Glas Amerike: Američka nevladina organizacija Fridom Haus i druge organizacije za građanska prava kritikuju predsednika Srbije zbog autoritarnog odnosa prema nezavisnim medijima. Da li ste upoznati sa tim ocenama i da li mislite da , uz podršku ukupnim naporima vlade u Beogradu postoji i prostor za kritiku?

Po: “Dobri prijatelji sve govore jedni drugima. Mislim da je i to važno. Kao što sam rekao, podržavam srpski narod. Demokratije stalno moraju da vode računa o tome da li su i dalje demokratska institucija. Svakako kada je reč o slobodi štampe i manjem vladinom mešanju u privatne živote, stalno moramo da budemo na oprezu, stalno da vodimo računa da vlada nije korumpirana, u bilo kojoj demokratskoj zemlji da je reč. Moramo da neprestano podržavamo demokratske reforme, a jedna od njih je sloboda štampe, i da se ne zalazi u rad medija, posebno onih koji se ne slažu sa onima na vlasti”.

Glas Amerike: Prethodna administracija je ponekad kritikovana da nije obraćala mnogo pažnje na Balkan. Da li očekujete veči anagžman od Trampove administracije?

Po: Prethodna administracija je, čini se, ignorisala Balkan. Mislim da je to bila greška. Nadam se da ova administracija neće ignorisati Balkan, nijednu od zemalja Balkana. Jedan od glavnih razloga što želimo da sarađujemo sa Srbijom I zemljama regiona je borba protiv terorizma. Ja sam predsedavajući Podkomiteta za borbu protiv terorizma, znamo šta teroristi rade, posebno u smislu regrutovanja terorista, a razmena obaveštajnih podataka može da pomogne da svet bude bezbedniji. Drugo, nisam veliki ljubitelj Rusa. Mislim da im se ne može verovati, pokazali su da manipulišu zemljama, izvršili invaziju Gruzije a Zapad praktično nije reagovao, izvršili invaziju Krima i istočne Ukrajine, Zapad nije mnogo toga uradio. Mislim da Rusi žele da pokažu veću moć, ne samo na Balkanu već I Baltiku I svakoj drugoj zemlji gde pronađu prostor za delovanje… Voleo bih da Srbi vide Ameriku kao partnera iz bezbednosnih razloga. Razumem I poštujem srpsku poziciju da je neutralna zemlja ali trebalo bi da se plašimo ruskog “medveda” koji traži nova mesta koja će progutati a Balkan je možda jedno od tih mesta.

Glas Amerike: Crna Gora je u junu postala članica NATO-a, Srbija nije zainteresovana za to članstvo. U kojoj meri crnogorsko članstvo doprinosi stabilnosti regiona Balkana?

Po: “Dobro je za Crnu Goru i sam NATO što je Crna Gora postala članica Alijanse. Razumem zašto Srbija ne želi da bude u NATO-u, ali želi da bude u Evropskoj uniji. Svakako bih podržao Srbiju u želji da uđe u NATO, ali razmem da ona želi da bude neutralna zemlja i neću ulaziti u rasprave oko toga. Mislim da je za dugoročnu stabilnost Evrope važno da se shvati da se Rusija nije promenila od vremena Sovjetskog Saveza. I dalje pokušavaju da rade loše stvari, mešaju se u izbore, šalju dezinformacije kroz društvene medije u sve zemlje, šire propagandu, ne može im se verovati, ali na Srbiji je da odluči da li želi da bude neutralna. Ako bude želela da se pridruži NATO-u imaće u meni snažnog zastupnika, ako ne bude želela - poštujem odluku Srbije”.

Glas Amerike: Kakve su šanse za veću ekonomsku saradnju i povećana ulaganja u Srbiju?

Po: “Želimo da Srbija bude dobro mesto za američke kompanije i obrnuto, zemlje koje imaju dobru ekonomsku saradnju su zajedno jače i podsticanje američkih investicija u Srbiju je jedan od mojih ciljeva, želimo da osiguram da možemo da Srbija bude privlačna za američke poslovne ljude a stabilnost je veoma važna. Kada je zemlja stabilna lakše je ubediti investitore da dođu. Potpuno se zalažem za američke investicije, bilo koje vrste ako će pomoći Srbiji. Naravno, ja sam iz Teksasa, energetske prestonice sveta i jedan način koji treba da razmotrimo je da snabdevamo Srbiju i druge zemlje regiona prirodnim gasom u tečnom stanju. Konačno počinjemo da šaljemo isporuke tog gasa istočnoj Evropi i to će biti dobra alternative Gaspromu. To je od ekonomske koristi za Srbiju i Ameriku ali ima i geopolitičku prednost – da Rusija više ekonomski ne drži u šaci istočnu Evropu jer ima jedini gasovod u tom regionu. Treba im dati konkurenciju, to doprinosi većoj bezbednosti ali i postizanju povoljnijeg dogovora.”

Glas Amerike: Da li ste zadovoljni radom srpskog kokusa? Videli smo da su njegovi članovi među potpisnicima pisma sekretaru Tilersonu. Koliko je aktivan ovaj kokus i kako procenjujete njegov rad?

Po: “Srpski kokus značajno napreduje, imamo sve više članova i aktivnosti. Radimo mnogo toga, ne samo na političkom nivou. Jedna od tema koju smo pokrenuli je Prvi svetski rat. SAD su ušle u Prvi svetski rat pre sto godina, Srbija je tada već bila u ratu, borili smo se na istoj strani. 20 odsto stanovništva Srbije je poginulo u tom ratu. Tada smo bili partneri. Došao je Drugi svetski rat, a i tada smo bili partneri i nastojimo da ukažemo na te istorijske veze srpsko i američkog naroda, a ne samo političke”.