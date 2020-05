Neuspešna pljačka bankomata u Gračanici

Petorica maskiranih pljačkaša odneli su rano jutros iz Doma kulture u Gračanici bankomat Кomercijalne banke. Bankomat je pronađen u albanskom selu Ajvalija, jer je na vozilu kojim je prevožen pukla guma. Ovu nesvakidasnju pljačku zabeležile su kamere video nadzora Doma kulture.

Snimci video nadzora pokazuju da su petorica maskiranih pljačkaša, koji su u Gračanicu došli kombijem i automobilom, najpre provalili u Galeriju Doma kulture.

Nekoliko trenutaka kasnije pojavljuje se noćni čuvar ove ustanove, koji je na trenutak, po svemu sudeći iznenadio i zbunio provalnike. Međutim ubrzo je napadnut od strane nekoliko muškaraca, od kojih mu je jedan isprskao sprej u oči.

Na snimku se nakon toga vidi da jedan od pljačkaša iz pojasa vadi najverovatnije pištolj, koji vraća u torbu koju je imao okačenu oko vrata.

Izvlačenje bankomata Komercijalne banke iz Doma kulture trajalo je nešto više od 10 minuta. U jednom trenutku se činilo da će provalnici odustati od pljačke, međutim uz dosta problema na kraju su ipak uspeli, da bankomat težak 700 kilograma, ubace u kombi.

“Posle toga su se odvezli prema Prištini, u Ajvaliji im je pukla guma, udarili su u zid, i dalje nisu mogli. Kako smo saznali iz policije automobil i kombi kojim su došli da pljačkaju su ukradeni, što znači da su se pripremali da to urade”, rekao je za Glas Amerike direkotr Doma kulture Živojin Rakočević.

Policija je izvršila uviđaj, a pljačkaši koji su za sobom ostavili i kombi i bankomat, nakon što im je u Ajvaliji na vozilu pukla guma, za sada nisu otkriveni.

Rakočević kaže da je od svega najvažnije što u ovoj situaciji nije teže povređen noćni čuvar, koji se našao oči u oči sa provalnicima.

“Oni su izvadili neki sprej, poprskali ga i on od tada ništa više nije video. To je stvarno drama za čoveka da čuje da se tu razvaljuje Dom i da se tu nešto radi oko njega i da on ne može ništa da preduzme, niti da vidi i to je veliki šok. Srećom nema nikakvih povreda i hvala bogu da je stabilan i da je dobro”, kazao je Rakočević.

Komercijalna banka koja ima svoju filijalu preko puta manastira Gračanica, bankomat je ispred Doma kulture instalirala pre nešto manje od godinu dana.

“Svi znamo da nemamo javnih zgrada u Gračaici i da je ovo jedan prostor gde je mogao da se postavi taj bankomat, gde dolazi veliki broj ljudi i mi smo na molbu opštine i Komercijalne banke bez ikakve naknade to mogućili da bi ljudi mogli da dolaze da ne bi morali da se guraju ispred manastirske kapije”, kaže Rakočević.

Na Domu kulture je tokom pljačke pričinjena materijalna šteta - uništen je deo zida, instalacije za grejanje i tehnika za puštanje reklama.

U policijskoj stanici u Gračanici Glas Amerike je pokušao da sazna više detalja o krađi bankomata, međutim rečeno nam je da sem komandira stanice koji nije bio tu, niko ne može da zvanično govori za medije.

Nezvanično nam je rečeno da će bankomat koji se nalazi u ovoj policijskoj stanici, preuzeti prištinska regionalna policija, nakon čega će posle određene procedure biti vraćen banci. Takođe nam je rečeno da je kombi koji je korišćen u pljački bio ukraden.