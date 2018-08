"Pitanje podele Kosova političko, rešiti ga dijalogom"

Pitanje podele Kosova je političko i to treba da se reši u dijalogu između Beograda i Prištine, poručili su komandant združenih snaga NATO-a u Napulju admiral Džejms Fogo i komandant KFOR-a Salvatore Kuoći. Oni su istakli da ne očekuju nikakve bezbednosne probleme u bliskoj ili daljoj budućnosti i naglasili da je KFOR spreman da osigura sigurno i bezbedno okruženje.

Komandant združenih snaga NATO-a u Napulju Admiral Džejms Fogo rekao je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa komandantom KFOR-a Salvatoreom Kuoćijem u bazi KFOR-a “Noting Hil” kod Leposavića da je srećan što se nastavlja dijalog između predsednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija ocenivši da je to dobra stvar. Fogo i Kuoći su komentarisali i sve češće navode pojedinih političara i analitičara o eventualnoj podeli Kosova.

“Što se tiče podele Kosova, to su politička pitanja koja treba da se reše u dijalogu između Beograda i Prištin”, rekao je Fogo.

“Ova pitanja treba da se rešavaju dijalogom i potrebno je političko rešenje, i ako nešto može biti odlučeno, mora biti odlučeno na taj način” kazao je komandant KFOR-a Salvatore Kuoći.

Admiral Fogo je podsetio da je KFOR treća linija bezbednosnog odgovora, posle kosovske policije i EULEKS-a i da je odlučan i spreman da obezbedi sigurno i bezbedno okruženje.

“KFOR je snažan i ne očekujemo nikakve probleme u bližem ili daljem roku. Ovde imamo 4 hiljade vojnika, sa teškim vozilima i helikopterima i reagujemo kada od nas vlasti zatraže pomoć, i to se odnosi na policiju, Euleks ili na vlade. Ja očekujem da će vlade imati zreo pristup i pomoći nam u održavanju bezbednog okruženja kako bi oni nastavili svoj dijalog”, kazao je Fogo.

Na pitanje da li KFOR i NATO imaju saznanja o eventualnim nasilnim scenarijima na terenu i da li u tom slučaju mogu da garantuju bezbednost Srbima širom Kosova, Fogo je naveo da uvek kada se razgovara o kontroverznim političkim rešenjima za probleme na Balkanu, postoji potencijal za nemire.

“Svesni smo da je ovo vreme kada ima mnogo događaja, da ima puno razgovora između Prištine i Beograda, politički lideri pokušavaju da reše neka teška pitanja. U demokratijama se ne slažu baš svi, neki ljudi svoja neslaganja žele da iznesu na ulicu. Ja im jako preporučujem da to ne čine ili, ako to rade, da kao u svim civilizovanim demokratijama, da to učine mirno. Mi ćemo biti tamo da podržimo institucije Kosova u održavanju sigurnog i bezbednog okruženja tokom ovog meseca i u mesecima ostatka godine", rekaoje admiral Fogo.

Pre konferencije za novinare Admiral Fogo je zajedno sa komandantom KFOR-a Salvatoreom Kuoćijem obišao rudnike Trepče, gde je, kako je kazao, na 700 metara dubine proveo oko sat vremena sa rudarima.