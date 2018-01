Pens: Tramp pokazao Kimu da niko ne može da preti Americi

Da li se predsjednik Tramp, tvitovima o sjevernokorejskom lideru, igra sa vatrom? To pitanje je novinarka Greta Van Sasteren postavila potpredsjedniku Sjedinjenih Država Majku Pensu, u okviru ekskluzivnog intervjua za Glas Amerike.

“Predsednik Tramp je na svetskoj sceni pokazao jasno liderstvo koje je dovelo do značajnog napretka naročito u vezi sa Severnom Korejom. Jasno je stavio do znanja da niko neće pretiti Americi I da su Sjedinjene Države, zastupanjem jasnog stave, uspele da dovedu do nezabeleženog ekonomskoh I diplomatskog pritiska na Severnu Koreju. Nakon što Severna Koreja decenijama ignoriše svetsku zajednicu i nastavlja da razvija nuklearne i balističke projektile, sada vidimo da ima određenih pomaka među zemljama u regionu”.