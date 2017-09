Parada ponosa u Podgorici bez incidenata

Peti Montenegro prajd u Podgorici, koji je održan pod slogan "Čojstvom protiv nasilja", završen je bez incidenata. Član Organizacionog odbora Prajda, Danijel Kalezić, naveo je da se danas peti put se bore za slobodu, ne samo LGBT osoba, već svih ljudi u zemlji koji trpe nasilje svakog dana



Učesnici povorke prošetali su Njegoševom i ulicom Slobode, a šetnju završili na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog. Oni su, kako je rekao član Organizacionog odbora Prajda, Danijel Kalezić, srećni što Prajd protiče u znaku podrške svih grupa u crnogorskom društvu koje su kontinuirano izložene nasilju.



„Mi koji se bavimo optimizmom, u Crnoj Gori smo se proteklih godina nagledali svega i svačega. Nagledali smo se slomljenih glava, razbijenih lobanja, pogotovo u posljednje vrijeme. To se desilo i prije Prajda, jednom od nas koji smo spremali Prajd“, saopštio je Kalezić.



On se posebno zahvalio ljudima koji su se, kako je rekao, "autovali" tokom kampanje, kao i roditeljima koji su prisutni na Prajdu.



„Podrška nije sramota, to je dužnost, sad vidimo kolika je vaša podrška", poručio je Kalezić.



On je pozvao tužilaštvo i sudstvo da slučajeve nasilja nad LGBT osobama počnu tretirati na, kako je rekao, adekvatan način.



„Zahtijevamo adekvatnu implemtanciju zakona koji se tiču LGBT osoba“, poručio je Kalezić.



Na Prajdu su učestvovali američka i britanska ambasadorka u Podgorici, Margaret En Uehara i Alison Kemp, kao i šef Delegacije EU u Crnoj Gori Aivo Orav.



Prajdu su prisustvovali i zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šućko Baković, predsjednik Liberalne partije Andrija Popović, funkcioner Socijaldemokrata Đorđije Suhih, kao i predstavnici nevladinog sektora.

Na petom Montenegro prajdu u Podgorici, na kojem je bilo oko 300 učesnika, nije bilo incidenata, saopštila je Uprava policije i navela da je ove godine na obezbjeđenju Povorke ponosa bio angažovan manji broj policijskih službenika nego prethodnih godina.



Preventivne policijske aktivnosti doprinijele su, kako se navodi, da skup prođe u mirnoj atmosferi, shodno planu organizatora.