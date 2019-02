Papa traži "konkretne i efikasne" mere protiv zlostavljanja dece

Duhovne vođe Katoličke crkve širom sveta okupili su se u Vatikanu na samitu bez presedana, na čijem je dnevnom redu borba za iskorenjivanje pedofilije koja decenijama traje u redovima katoličkog sveštenstva.

Reč je o skandalu globalnih razmera koji iz temelja potresa Katoličku crkvu, i dok su prethodnici pape Franje kritikovani što nisu pravilno odgovorili na tu pojavu, Papa Franja je na skupu izjavio da Crkva mora neizostavno da zaštiti najugroženije članove svoje verske zajednice.

"Čujemo krik mališana koji traže pravdu . Sveti božiji narod gleda u nas i očekuje od nas, ne običnu osudu, već uspostavljanje konkretnih i efikasnih mera."

Papa je okupio skoro 190 crkvenih lidera, vatikanskih zvaničnika i stručnjaka, čime je decenijama prikrivanu pojavu zlostavljanja dece doveo u prvi plan crkvene politike.

"Rane nedavne krize donose sećanja na patnje nevinih, ali i na našu slabost i grešnost”, poručio je kardinal sa Filipina Luis Tagle.

Desetine hiljada seksualno zlostavljanih u detinjstvu izlaze u javnost počevši od 1980-tih, kada je kriza prvi put došla u središte pažnje medija. Mnogi smatraju da sastanak u Vatikanu neće ići dovoljno daleko.

"Papa Franja je veoma komplikovan i kontradiktoran čovek. Rekao je neke vrlo pozitivne stvari o tom pitanju, spomenuo je nultu toleranciju, ali znamo i to da je on lično odobrio rehabilitaciju sveštenika i biskupa koji su zlostavljali ili skrivali pedofile. To je potpuno suprotno od brige za zaštitu dece, koju izražava”, ističe osnivač britanske Nacionalne asocijacije za žrtve pedofilije Piter Sonders.

Sam papa je rekao da se previše značaja daje sastanku koji ne može da reši decenije zlostavljanja za samo četiri dana. Bez obzira na to, sastanak u Vatikanu se smatra ključnim testom njegovog vodjstva i eventualne stvarne promene načina na koji se crkva suočava sa pitanjem seksualnog zlostavljanja dece.