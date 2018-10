Palmer: Razmena teritorija Srbije i Kosova moguća - kao dogovor dve nezavisne i suverene države

Ako bi sporazum o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine sadržavao i sporazum o razgraničenju ili korekciji granice između Srbije i Kosova, onda bi to bio sporazum oko kojeg su se zajedno saglasile dve nezavisne i suverene države, rekao je u intervjuu za Radiokim.net zamenik pomoćnika državnog sekretara SAD Metju Palmer. U razgovoru za prištinski list Koha ditore, Palmer je rekao da "crvene linije" ne postoje, ali da SAD neće slepo prihvatiti bilo kakav dogovor.

Upitan da li se politika SAD prema regionu Zapadnog Balkana promenila nakon što je on preuzeo svoju funkciju u Stejt dipartmentu, Palmer je nakon prvog dana posete Kosovu za Radiokim.net rekao da je politika SAD prema Zapadnom Balkanu "već godinama dosledna".

"Podržavamo integraciju zemalja Zapadnog Balkana u evropske i evroatlanstke institucije. To za sve zemlje na Zapadnom Balkanu znači konačno članstvo u Evropskoj uniji, a za sve one zemlje koje žele, praktično sve osim Srbije, i članstvo u NATO-u. Podržavamo mir, prosperitet i saradnju među narodima i evropsku budućnost regiona", rekao je Palmer.

Upitan na koji bi način SAD mogle da kao prihvatljivo rešenje uzmu u obzir eventualnu razmenu teritorija i korekciju granica između Srbije i Kosova, Palmer kaže da SAD žele da podrže potpunu normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine.

"Svaki takav sporazum trebalo bi da bude sveobuhvatan i podrazumevao bi politička, bezbednosna, ekonomska, trgovinska i kulturna pitanja. Smatramo da sporazum mora da bude u lokalnom vlasništvu, treba da bude trajan, treba da bude prihvatljiv za obe strane, tako da ono što činimo jeste da ohrabrujemo obe strane da rade zajedno preko dijaloga pod okriljem EU, kako bi definisale potpunu normalizaciju i isplanirale proces kako da se stigne do toga", kazao je on.

"Ako bi sporazum o potpunoj normalizaciji između Beograda i Prištine takođe sadržao sporazum o razgraničenju ili korekciji granice između Srbije i Kosova, onda bi to bio sporazum oko kojeg su se zajedno saglasile dve nezavisne i suverene države, što je drugačije od dinamike unutar određene jednonacionalne države i što smatram da nije presedan za druge situacije na Balkanu. Razumem zabrinutosti onih koji su jasno izrazili rizike da bi ovo predstavljalo presedan. Postoje rizici i sa druge strane. Postoji rizik od neuspeha da se dođe do sporazuma između Beograda i Prištine o normalizaciji, rizik od dugoročnog zamrznutog konflikta u regionu koji bi narušio mir, stabilnost i prosperitet za sve, tako da smatramo da je ovde pitanje balansiranja rizika i pronalaženje načina da se ublaže ti rizici ukoliko je to uistinu deo šireg paketa o normalizaciji", naglasio je Metju Palmer.

SAD podržavaju težnje zemalja regiona ka integracijama, Rusija ruši

Govoreći o Zajednici srpskih opština, on je poručio da je važno da se svi postignuti dogovori u procesu dijaloga sprovedu i da dve strane rade zajedno na potpunoj i sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa.

Upitan o različitim ambicijama Sjedinjenih Država i Rusije na Balkanu, Palmer je primetio da se sve vreme možemo videti dosledna podrška SAD evropskoj budućnosti regiona, koja bi se zasnivala na vladavini prava, normamama i vrednostima.

"Rusija širom regiona dosledno radi na tome da naruši napore balkanskih zemalja da krenu napred ka evropskoj budućnosti. To najjasnije vidite u podršci Rusije u pokušaju državnog udara u Crnoj Gori 2016. Vidite to u svakom otvorenom ruskom protivljenju Prespanskom sporazumu u Makedoniju i smatram da možete to da vidite na društvenim mrežama i medijima na ruskom jeziku kroz napore da se na Balkanu naruši napredak ka potpunoj normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine", kazao je Palmer i zaključio da SAD i Rusija imaju različite vizije budućnosti ovog regiona.

"Smatram da je sasvim jasno da je vizija SAD za ovaj region znatnije u skladu sa ambicijama koje zemlje Zapadanog Balkana imaju za sebe same", rekao je.

UNMIK ispunio misiju, ne žuriti sa Vojskom Kosova

Palmer je rekao da smatra da je pismo odlazeće ambasadorke SAD u UN, Niki Hejli, koja je tražila od Ujedinjenih nacija da povuče misiju UNMIK-a sa Kosova pošto je odavno uspunila mandat, u skladu sa stavom koje SAD izražavaju već neko vreme.

"UNMIK je u jednom trenutku imao ulogu na Kosovu—imao je značajnu ulogu - ali to vreme je prošlo. UNMIK kao institucija, UNMIK kao misija je ispunila ono što smo tražili od nje. Nema nikakvog značaja održavati institucije koje su ispunile svoju misiju ili nadživele vreme nekada prikladno njima", precizirao je Palmer i zaključio da je vreme da se nasetavi dalje bez UNMIK-a.

"Smatramo da bi fokus sada trebalo da bude na tome da se podrži i podstakne puna normalizacija odnosa između Beograda i Prištine i omogući ovim dvema zemljama da krenu dalje kao susedi."

Prema rečima ovog predstavnika Stejt dipartmenta, SAD u potpunosti podržavaju postepenu i transparentnu tranziciju Kosovskih snaga bezbednosti.

Upitan o eventualnom formiranju Vojske Kosova, Palmer poručuje: "Mislim da ne treba žuriti s time. U stvari, dosta zakonskih propisa čeka u Skupštini, uključujući i one u oblasti vladavine prava i mislim da bi bilo loše da Skupština bude ometana ovim pitanjem. Postoji razumevanje između SAD i Kosova u pogledu toga kako bi ovaj proces trebalo dalje da se odvija. To je višegodišnje nastojanje i nije nešto što će se desiti preko noći. Međutim, Kosovo je nezavisna i suverena država i to je u potpunosti u skladu sa pravima Kosova kao države i smatram da će se odvijati na način koji podržava mir i bezbednost u regionu".

Poručio je i da SAD snažno podržavaju povratak interno raseljenih lica svojim kućama na Kosovu i da je važno da vlasti na Kosovu učine sve što je moguće da stvore uslove koji povoljno utiču na povratak.

"Dugoročno, smatram da će potpuna normalizacija odnosa između Beograda i Prištine podržati povratak, da će stvoriti klimu i okruženje koje je pogodno za povratak raseljenih svojim domovima. To je nešto što bi stvarno voleli da vidimo. Multietnički karakter Kosova je srž snage Kosova kao zemlje i srž snage Kosova kao društva. Posvećeni smo tome. Posvećeni smo tome da podržimo multietničko Kosovo i pomognemo multietičkom Kosovu da ide napred ka prosperitetnijoj evropskoj budućnosti", rekao je zamenik pomoćnika državnog sekretara SAD Metju Palmer u intervjuu za Radiokim.net.

Nema crvenih linija, ali SAD neće prihvatiti baš svaki sporazum

Govoreći u odvojenom intervjuu za prištinski list "Koha ditore", Palmer je naglasio da američka administracija u vezi sa dijalogom Beograda i Prištine "nema crvenih linija", ali i da Vašington "neće slepo prihvatiti bilo koji sporazum koji dve strane postignu".

SAD žele da Beograd i Priština postignu "multidimenzionalni" dogovor koji će osim političkog aspekta, uključivati i pitanja bezbednosti, privrede, trgovine, kulture i imovine, ali bi bilo "pogrešno verovati da će konačni sporazum sadržati samo moguću korekciju granica ili razmenu teritorija".

"Rekli smo liderima obe strane da nemamo crvenih linija i ne odbacujemo bilo koju temu za razgovor strana u dijalogu, ali da to ne znači da ćemo slepo prihvatiti to što sporazum mogao da sadrži. Želimo da strane pregovorima dođu do najboljeg mogućeg sporazuma, stave ga na sto i mi ćemo ga razmotriti", rekao je Palmer.

On je naveo da "samo zato što dvojica predsednika postignu sporazum, to ne znači da će biti primenjen" i da "predsednici moraju da osiguraju da sporazum prođe odgovarajuće mehanizme za odobravanje".

"I ja sam siguran da će biti učeća parlamenata obe zemlje", poručio je Palmer za dnevnik Koha ditore.