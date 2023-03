Obeležena godišnjica pada vojnog helikoptera u Surčinu

BEOGRAD- Kolege i prijatelji posade helikoptera Mi-17 Vojske Srbije, koji je pao na današnji dan 2015. godine, obeležile su paljenjem sveća na mestu pada, godišnjicu tragedije, koja je do danas ostala nerasvetljena, jer je tužilaštvo zaključilo da nema mesta za istragu, javlja FoNet.



U padu helikoptera su poginuli vođa posade major Omer Mehić, kopilot kapetan prve klase Milovan Đukarić, mehaničari letači zastavnici Nebojša Draić i Ivan Miladinović, anesteziolog bolnice u Novom Pazaru Dževad Ljajić, medicinski tehničar Miroslav Veselinović i beba od nekolkiko dana koju su prevozili.



Kao ni prethodnih godina, niko od predstavika Vojske i Ministarstva odbrane nije prisustvovao obeležavanju godišnjice.



Prisustvovali su, pored penzionisanih kolega i prijatelja, predstavnici Udruženja penzionisanih vojnih letača i padobranaca, Udruženja podoficira, Udruženja vojnih penzionera, kao i predsednik Vojnog sindikata Srbijer Novica Antić, koji su zapalili sveće i odali počast.



Predstavnik Udruženja penzionisanih vojnih letača i padobranaca Saša Jovanović, koji je radio zajedno sa stradalom posadom, rekao je da osam godina traje organizovano ćutanje o ovom slučaju, ali da se na današnji dan okuplja grupa ljudi kojima su oni nešto značili.

"Na mestu pada helikoptera se, slučajno ili namerno, stvara divlja deponija", naveo je Jovanović i dodao da kod kolega stradale posade vlada osećaj razočaranosti u sistem, komandu i one koji vode vojsku, zbog ovog slučaja.



"Krenula je organizovana ćutnja da se ovaj događaj ne pominje. Zbog toga da se ne poremeti situacija u kojoj bi se neko samoreklamirao. Dokazi se skrivaju, a to rade oni koji znaju da su odgovorni", objasnio je Jovanović.



On je dodao da postoji grupa ljudi koja bi najradije da se ovaj dan "prespava" i da ga niko ne spominje.



"Kolege koje su u aktivnoj službi ne smeju da prisustvuju ovom obeležavanju, da im neko ne ugrozi karijeru. Ne razumem to ponašanje, mi smo se zakleli narodu, a ne dnevnoj politici", upozorio je Jovanović.



"Ono u šta su ih poslali bila je nemoguća misija, noć, loši meteorološki uslovi, katastrofalna situacija. Ali kad dobijete poziv da je u pitanju dete, ne postoji pilot u vojnom vazduhoplovstvu koji bi rekao "neću", ukazao je Jovanović.



On je zamerio nadležnim što su helikopter poslali na civilni aerodrom u Surčinu, umesto na Batajnicu, na koju bi mogli sleteti u svim uslovima, i zapitao ko je i zašto to naredio kontroli leta da uradi, a pilot mora da sluša kontrolu.