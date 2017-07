Tenzija u Beloj kući na liniji Skaramuči-Pribus

Dok američkog predsednika optužuju da pokušava da prisili sekretara za pravosuđe da podnese ostavku, dotle novi direktor Bele kuće za komunikacije, usmeno kritikuje šefa osoblja Bele kuće, koga je postavio predsednik Donald Tramp.

Podeljenost u Trampovoj administraciji tiče se sekretara za pravosuđe, Džefa Sešnsa, koga kritikuje Tramp, i šefa osoblja Bele kuće, Rajnsa Pribusa, koga napada novi i moćan šef komunikacija, Entoni Skaramuči.

Juče je Sara Hakabi Senders, portarolka Bele kuće, nastojala da izbegne odgovor na pitanje da li predsednik i dalje veruje šefu osoblja, Rajnsu Pribusu. Nije odgovorila ni na pitanje o zategnutosti između Skaramučija i Pribusa, koga je Skaramuči optužio da odaje informacije medijama:

“Predsednik voli takvu vrstu takmičenja i čak ga ohrabruje. “

No, neki republikanski lideri u Kongresu, smatraju da to nije zdravo takmičenje, ukazujući da je neophodna drugačija vrsta razgovora. Prema republikanskom lideru Predstavničkog doma, Polu Rajanu, Rajns obavlja savršeno posao u Beloj kući, i predsednik mu veruje. Rajan takođe smatra da bi njih dvojica kroz razgovor trebalo da reše nesuglasice, ako one uopšte postoje.