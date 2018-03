Otvaranje poglavlja 9 - regulisanje finansijskih usluga i stabilnost sistema

Pred Srbijom su pregovori o tri poglavlja, uključujući i poglavlje 9, koje se odnosi na banke, tržište kapitala, investicione fondove i infrastrukturu finansijskog sistema. Ciljevi regulative su finansijska stabilnost, zaštita potrošača i stvaranje jedinstvenog evropskog finansijkog tržišta, rečeno je na brifingu za novinare povodom otvaranja poglavlja u pregovorima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji.

Državna uprava, generalno, ima problem sa kapacitetima, a Ministarstvo finansija je donedavno imalo samo dva zaposlena koji su se bavili hartijama od vrednosti, izjavio je u sredu vršilac dužnosti pomoćnika ministra Aleksandar Janjušević.

Na brifingu za medije Delegacije Evropske unije u Beogradu "Na putu ka EU - Poglavlje 9" u organizaciji EU info centra i projekta Pravna podrška pregovorima (PLAC II) , on je rekao da su očekivanja države bila da će to poglavlje biti otvoreno krajem prošle godine, ali da je to pomereno za sredinu ove, prenose agencije.

Ministarstvu predstoji težak posao, ali će ono pokušati da učini sve da se zakon o tržištu kapitala donese sledeće godine, rekao je Janjušević.

Srbija, radi potpunog uskladjivanja s regulativom EU u oblasti finansijskih usluga, treba da izmeni zakone o tržištu kapitala i o investicionim fondovima i da donese potpuno nov zakon o alternativnim investicionim fondovima, rekao Janjušević. Zakon o tržištu kapitala biće izmenjen u delu o tržištu finansijskih instrumenata i zaštiti učesnika na finansijskom tržištu, kazao je on.

Poglavlje 9 jedno je od tri, uz poglavlje 13 o ribarstvu i poglavlje 33 o finansijskim i budžetskim odredbama, koja bi Srbija trebalo da otvori u pregovoirma o članstvu u EU u junu.

Srbija će uskladjivanjem sa pravnom tekovinom EU u oblasti finansijskih usluga doprineti stabilnosti svog finansijskog sistema, poboljšanju položaja učesnika na tržištu i korisnika usluga, zaštiti potrošača, kao i raznovrsnijoj ponudi usluga na finansijskom tržištu.

Hrvatski ekspet za tržište kapitala Pjer Matek, koji je angažovan da pomogne u pregovaračkom poglavlju 9, ukazao je da je svetska finansijska kriza 2009. godine razotkrila slabosti u samoj strukturi tržišta kapitala.

On je naglasio da su u pregovaračkom poglavlju 9 sva područja isprepletena - bankarstvo, osiguranje, dobrovoljni penzioni fondovi i tržište kapitala, a dodatni problem je što je sve u međunarodnim okvirima, "nije moguće sačuvati stabilno finansijusko tržište na lokalnom nivou".

Govoreći o direktivi EU o tržištu finansijskih instrumenata MIFID II, koja je temelj regulative EU na tržištu kapitala, istakao da ta direktiva predstavlja nastavak odgovora na finansijsku krizu od pre nešto više od deset godina koja je otkrila brojne slabosti na tržištu kapitala.

U domenu zaštite potrošača, Direktiva MIFID II reguliše upravljanje prodajom i ciljano tržište, rad nezavisnih investicionih savetnika, usluge upravljanja portfeljom, strukturirane depozite, davanje informacija o finansijskim instrumentima, tzv. zapakovane proizvode.

Matek je rekao i da će u sklopu MIFID II tehnički najzahtevnije biti implementirati njenu prateću uredbu MIFIR a da će na "bankocentričnom" tržištu, kao što je finansijsko tržište Srbije, u suštini najveća promena biti upravljanje finansijskim proizvodima.

Šefica sektora za evropske integracije Delegacije EU u Srbiji Radica Nusdorfer rekla je da poglavlje 9 obuhvata kompleksna pitanja koja mnogo ne privlače političku i medijsku pažnju, ali koja za cilj imaju sigurnost i efikasnost finansijskog sistema na korist gradjana, privrednika, investitora.

Šefica pregovaračke grupe za poglavlje 9 Tatjana Jovanić rekla je na skupu da na osnovu iskustva Hrvatske i posebno Crne Gore očekuje da EU formuliše 4-5 merila za zatvaranje poglavlja 9.

Ta merila će se ticati ovlašćenja finansijskih konglomerata, nastavka sprovođenja Bazela III, okvira za alternativne investicione fondove, kao i neko merilo iz oblasti osiguranja.