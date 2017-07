Osuda Trampa zbog najave da transrodne osobe neće moći da služe vojsku

Predsednik Donald Tramp saopštio je da Sjedinjene Države više neće dozvoliti transrodne osobe u američkoj vojsci. To je izazvalo navodno iznenađenje u Pentagonu i osudu aktivista i brojnih republikanskih i demokratskih zakonodavaca. Preokret politike Obamine administracije mogao bi da utiče na oko 2500 aktivnih transrodnih pripadnika vojske i mogao bi da onemogući druge transrodne osobe da služe u budućnosti.

Predsednik Tramp iznenadio je mnoge, kada je u sredu ujutro na Tviteru objavio veliku promenu vojne politike - da transrodnim osobama više neće biti dozvoljeno da služe u američkoj vojsci na bilo koji način. Portparolku Bele Kuće Saru Hakabi Sanders pitali su zašto predsednik menja politiku.

„Predsednik je izrazio zabrinutost od kako je takva Obamina politika stupila na snagu, ali je takođe naglasio da je to veoma skupa i uznemirujuća politika, a na osnovu konsultacija koje je imao sa svojim timom za nacionalnu bezbednost, došao je do zaključka da to podriva borbenu gotovost vojske i povezanost unutar jedinica“, rekla je portparolka Bele kuće Sara Hakabi Sanders.

Odluka je stigla samo dan pre isteka roka za vojsku da obnovi svoja medicinska pravila, koja se tiču transrodnih pripadnika. Neki američki zakonodavci iz obe partije bili su pomalo zatečeni.

„Moj stav je da su oni ljudska bića i da imaju sva prava i ne vidim ništa loše u vezi sa tim“, rekao je Orin Heč, republikanski senator iz Jute.

“Odluke suda su bile jasne u smislu prava transrodnih Amerikanaca. I mislim da je veoma važno da ih imamo u vojsci, ako žele da služe ovoj zemlji na način koji je u skladu sa nacionalnom bezbednosti”, kaže Dik Durbin demokratski senator iz Ilinoisa.

Aktivisti za prava transrodnih osoba kažu da je to saopštenje ogroman korak unazad.

“Kada je zabrana za gej i lezbijske pripadnike ukinuta 2016. godine, dakle pre samo godinu dana, Sjedinjene Države su se pridružile 18 drugih zemalja, uključujući naše bliske saveznike Australiju, Kanadu, Britaniju i Izrael u dozvoli transrodnim osobama da služe u vojsci, otvoreno. To je bio fenomenalan trenutak za jednakost u istoriji Amerike”, poručuje Dejvid Kilmnik iz LGBT mreže.

Džoen Horton je otvoreno transrodni veteran iz Drugog svetskog rata.

“Nikada nisam upoznala bilo koju drugu transrodnu ženu kada sam bila u službi, jer, kao i ja, one su verovatno sve mislile da su jedine takve. U današnje vreme je to malo drugačije. Znam mnogo transrodnih žena koje su služile u Koreji i Vijetnamu. Znači mnoge trans-osobe su dovoljno dobre da se suoče sa smrću i možda poginu za svoju zemlju ali nisu dovoljno dobre da budu ono što jesu”.

Bela Kuća nije mogla da odgovori na pitanje kako će zabrana uticati na aktivne transrodne pripadnike vojske, ali je navela da će sarađivati sa sekretarijatom za odbranu kako bi odluka bila primenjena u skladu sa zakonom.