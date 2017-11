"Opasno je što je splasnuo entuzijazam za politiku proširenja"

Bivši crnogorski premijer Milo Đukanović, na konferenciji u Budvi nazvanoj “Geopolitički okvir preduslov daljeg razvoja Regiona” kazao je da je zbog krize Evropske unije došlo do snažnije artikulacije interesa velikih sila koje su spremne da ponude alternativu zemljama Zapadnog Balkana.

On je na međunarodnoj konferenciji "Izazovi na putu ka Evropskoj uniji" u Budvi, rekao da je na Zapadnom Balkanu splasnuo entuzijazam za politiku proširenja, te da je to "jako opasno stanje".

"Najprije mislim na rusku alternativu, ali postoji i interes drugih velikih igrača, prije svega Kine koja eksponira svoje ekonomske interese, a tu su i interesi Turske. Čini mi se da se nedovoljno prepoznaje da ih je EU registrovala. EU ne radi dovoljno na atraktivnosti svoje politike na Zapadnom Balkanu. Živimo na prostoru na kojem se magla tradicionalno dobro prodaje. EU mora da radi na svojoj ofanzivnijoj politici proširenja i da bude kontinuirano istrajna u podizanju atraktivnosti svoje politike", istakao je Đukanović.

Lider DPS-a smatra da su zemlje Zapdnog Balkana i njihovi evroatlantski mentori morali biti efikasniji u proteklom periodu.

"Ako Dejtonski sporazum uzmemo kao kraj rata na prostoru Jugoslavije, jesmo li te 22 godine iskoristili optimalno da na talasu usaglašenog pogleda u budućnost zatvorimo preostala otvorena pitanja? Nijesmo. Sva ta otvorena pitanja su i dalje otvorena. Dijalog Beograda i Prištine je na početku, Makedonija je u zastoju na putu ka EU, a BiH je više nefunkcionalna nego funkcionalna država", naveo je Đukanović.

Bivši predsjednik Slovenije Milan Kučan kaže da je trenutna pozicija Zapadnog Balkana delikatna.

"Nije dovršen proces geopolitičkog raspoređivanja i konfiguracije na Balkanu. Nacionalne granice se ne poklapaju sa državnim granicama. Imamo neriješene granične sporove. Veliki je problem što su neke države u različitoj poziciji u odnosu na međunarodne organizacije. Hrvatska i Slovenija su se učlanile u EU i NATO, druge su u procesu iščekivanja i to ne stvara dobru klimu i ne odaje utisak da svi pripadamo istom prostoru. Postoje i sukobi geopolitičkih interesa. Sukoboljavaju se interesi Rusije i Zapada. Taj interes Zapada nije jasno definisan – da li je to interes Evrope, SAD-a ili se pak Evropa podvodi interesima SAD-a. Pozicija ovih zemlja je vrlo delikatna i one malim postotkom mogu da utiču na nju", naglašava Kučan.

Posljednji jugoslovenski ministar inostranih poslova Budimir Lončar je rekao da danas živimo u svijetu multicentričnosti koji obilježavaju dvije ključne karakteristike - visok stepen međuzavisnosti i visok stepen podijeljenost.

"Danas smo došli do tačke kada moramo reći da živimo u najprospertitetnijem svijetu, ali da je on ujedno i u najvećoj neizvjesnosti. Duboka nejednakost je izvor svih nevolja i jedna od bitnih karakteristika vremena u kojem živimo. Da bi dobili odgovor gdje je danas Balkan moramo se vratiti činjenici da se svaka zemlja kreće kroz tri kurga: nacionalni, regionalni i globalni", napomenuo je on.