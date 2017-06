Opada poverenje građana u NVO sektor u Srbiji

Poverenje javnosti u organizacije civilnog društva u Srbiji proteklih godina opada, a samo trećina građana razume u potpunosti šta je zadatak i uloga NVO sektora, kaže direktorka CRTE (Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost), Vukosava Crnjanski.

U izjavi domaćim medijima ona je navela da u Srbiji postoji više od 30.000 oragnizacija civilnog društva, a najveći deo njih, u interesu građana pruža usluge i podršku državi tamo gde je ona slaba.

"Jedan od indeksa koji govori o slici nevladinih organizacija u Srbiji pokazuje da postoji stagnacija, pa čak i negativan trend kada je u pitanju slika organizacija civilnog društva u javnosti. Imamo trend da se organizacije civilnog društva i njihovi lideri i liderke predstavljaju na negativan način, i to pre svega u tabloidima," kaže Crnjanski.

Ona objašnjava da u javnosti postoji pitanje, "a, čime se te organizacije bave kada su tako negativno predstavljene?" i dodaje da je uglavnom reč o organizacijama koje se bave praćenjem rada političara, odnosno, demokratskih procesa u društvu.

Proteklih godina vratila retorika devedesetih godina, kada su NVO organizacije karakterisane "da su izdajnici" , navodi direktorka.

"To je bio Miloševićev režim (devedesetih) i nas ozbiljno zabrinjava činjenica da se poslednje dve, tri godine, takav trend prepoznaje," rekla je Crnjanski.

Pre svega, politička elita treba da se "zapita zašto tabloidi predstavljaju organizacije civilnog društva u veoma negativnom svetlu", kada je zadatak organizacija da pomognu demokratizaciji Srbije na putu ka Evropske uniji, navela je direktorka CRTE.

Poznavanje rada NVO sektora i njihovoj ulozi u društvu od strane građana na niskom nivou.

"Samo trećina građana razume u potpunosti šta je zadatak i uloga organizacija za civilno društvo. Druga trećina kaže, to su međunarodne organizacije, a treća trećina kaže, to su antivladine organizacije. I upravo je to onaj trenutak kada kažete ''nevladine organizacije'', oni prevedu u ''antivladina'', što naravno, nema nikakve veze sa istinomm" ističu u CRTI.

Uprkos toj negativnoj percepciji dela javnosti o NVO sektoru, u Srbiji postoji trend porasta NVO organizacija.

"Organizacijama civilnog društva je između ostalog zadatak da budu kontrolni faktor u demokratskom društvu, da skrenu pažnju političara na nekakve pojave ali i da pozovu društvo i građane da obrate pažnju kada političari ili vlast ne rade svoj posao kako treba. Svi zajedno, svako u svojoj ulozi, čini jedno demokratsko društvo," rekla je Crnjanski.

S jedne strane, postoji puno organizacija civilnog društva koje sarađuju sa institucijama, kaže ona i navodi da, političari u velikoj meri ne bi mogli da donesu odluke da nema rezultata onoga što rade organizacije civilnog društva.

"Ali nemojte da zaboravite da postoji jedan deo civilnog društva čiji je zadatak kontrolni faktor, da podseti da li institucije i da li političari rade ono što su obećali," rekla je Crnjanski.

Ona kaže da organizacije koje i upute neku kritiku, sigurno to ne rade protiv institucija ili protiv određenih političara.

"Ideja je da se pomogne, da se unapredi, ali to je izazov. Naši političari ne vole da budu kritikovani, pa je to prostor za dijalog, kako određeni procesi mogu da se unaprede. Mislim da je to zajednički zadatak, s jedne strane političara, s druge organizacija civilnog društva, ali i celog društva, i da je dijalog dobra investicija za demokratsko društvo," zaključuje direktorka CRTE.