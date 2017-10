Omogućiti novi format budućeg dijaloga Srbije i Kosova

U budućem dijalogu sa Srbijom mora postojati novi format, a Kosovo mora imati preliminarnu platformu za važne teme, poručili su danas poslanici Skupštine Kosova iz vlasti i opozicije. Na okruglom stolu “Uloga Skupštine u budućnost dijaloga Kosova i Srbije”, poslanici su poručili da bi Skupština Kosova trebalo da ima ključnu ulogu u ovom procesu.

Poslanik Pokreta Samoopredeljenje Glauk Konjufca smatra da je dijalog sa Srbijom jednostran proces vlade i da Skupština gotovo da nema nikakvu ulogu u ovom procesu.

"Оvaj dijalog je iniciran od strane prethodne dve vlade zaredom i zamišljen je kao proces gde vlada treba da ima potpuni monopol. Ja mislim da Skupština treba da bude centar tog procesa, jer parlament je jedini koji potvrđuje ono što vlada uradi, što se do sada nije desilo i to nije u redu. Dakle, Skupština je izbačena u tim aktivnostima i to nas je oštetilo, kad je u pitanju kvalitet dijaloga, kao i njegovi rezultati”, rekao je Konufca.

Ahmet Isufi iz vladajuće Alijanse za budućnost Kosova kaže da bi trebalo da dođe do promene formata u dijalogu Kosova i Srbije, gde bi ključnu ulogu imala i Skupština Kosova.

"Kosovo ima svoje institucije i odgovornost prema građanima i Skupština bi u kontinuitetu trebalo da prati dijalog i učestvuje u stvaranju platforme koja će tačno utvrditi teme razgovora, o kojima će predstavnici Kosova iz skupštine izveštavati javnost", rekao je Isufi.

Poslanik Demokratske partije Kosova Eljmi Rečica rekao je da je dijalog Srbije i Kosova u Briselu otpočeo je u cilju normalizacije odnosa između Kosova i Srbije i da bude nastavljen. On je istakao da Skupština već ima ulogu u tome.

"Skupština je obavezna da ratifikuje postignute sporazume proizašle iz dijaloga, zato su oni koji vode dijalog obavezni da izveštavaju skupštinu. Imamo delegaciju koja je počela razgovore, mislim da treba oformiti delegaciju koja će završtiti te razgovore", kazao je Rečica.

Šef poslaničke grupe Inicijative za Kosovo Bilal Šarif, rekao je da se dijalog sa Srbijom, koji je započet 2011. godine o tehničkim pitanjima razvio u politički dijalog čiji je rezultat Briselski sporazum, koji kako je kazao, «preti da izađe iz ustavnog poretka Kosova». Kao primer on je naveo deo sporazuma koji se odnosi na Zajednicu srpskih opština gde je Ustavni sud utvrdio povredu pojedinih delova Ustava.

Na okruglom stolu na temu "Uloga Skupštine u budućnosti dijaloga Kosova i Srbije“ koji je organizovao Kosovski demokratski institut, iako je bilo najavljeno, nije prisustvovao predstavnik Srpske liste u Skupštini Kosova.