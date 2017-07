Odluka o štrajku u Goši u četvrtak, na potezu radnici

Rešenje problema u FŠV Goša iz Smederevske Palanke, koja je u blokadi zbog duga državi od oko četiri miliona evra i u kojoj radnici već četiri meseca štrajkuju zbog neisplaćenih zarada, zavisi od dogovora da li će zaposleni početi da rade pre ili nakon isplate zaostalih plata.

Ta odluka trebalo bi da bude doneta sutra, a sa radnicima će razgovarati predsednik Štrajkačkog odbora Milan Vujičić i generalni direktor Goše Milutin Šćepanović.

Štrajkački odbor Goše treba da se izjasni o Preporuci koju je danas usaglasio Odbor za mirenje u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, i da u slučaju prihvatanja, radnici prekinu štrajk i normaliziju rad.

Ministar privrede Goran Knežević objasnio je da Goša duguje oko 512 miliona dinara za poreze i doprinose i da država ne bi otpisivala dug, nego bi u skladu sa zakonom, mogla da napravi reprogram obaveza prema Fondu za razvoj i Poreskoj upravi.

"Takav zaključak bih predložio vladi i to tek u slučaju da Goša počne da radi, da se radnici vrate na posao i ako imamo garancije da mogu da isporuče robu dobavljačima," poručio je Knežević.

Ali problem i jeste upravo u tome kada će zaostale zarade da budu isplaćene.

"Jedina stvar oko koje se genralni direktor i ja ne slažemo, to je isplata para. On traži da krenemo da radimo, pa kada prodamo nešto od vagona i obrtnih postolja, da će da nam da novac. Za nas radnike to nije prihvatljivo. Sve ostalo možemo da pregovaramo, ali oko te prve tačke - ne," izričit je Vujičić u izjavama za medije.

Šćepanović ističe da je zahtev za isplatom zarada legalan, ali da ne može ništa da učini zbog blokade računa, za šta je potreban reprogram dugova.

"Limitiran sam mojim mogućnostima, jer je Goša u blokadi. Kako mogu da dam, kada nemam. Mogu kada se uradi reprogram, ali za reprogram vlada insistira da počnu da rade, jer je ovo velika blokada...skoro četiri miliona evra," rekao je Šćepanović.

Oni su najavili da će razgovarati sa radnicima i da će im predstaviti preporuku koju je danas usaglasio Odbor za mirenje u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova.

U preporuci se navodi da se zaposlenima odmah po prodaji teretnih vagona ili obrtnih postolja na ime dela neisplaćenih zarada jednokratno isplati najmanje 65.000 dinara, dok bi ostatak zaostalih zarada za 2015, 2016. i 2017. bio isplaćen u 16 mesečnih rata počev od 1. septembra ove godine.

Preporuka predviđa i da se u saradnji sa nadležnim organima izvrše obavezne uplate za penzijsko, invalidsko i socijalno i zdravstveno osiguranje, pripadajućeg iznosa doprinosa, kao i osiguranje za slučaj privremene nezaposlenosti za period za koji im nije pokriven, u skladu sa zakonom.

"Ostajemo u štrajku. Sutra izlazim pred radnike, da im izložim šta smo pričali, kako može da bude i šta dalje. Radnici će da odluče šta i kako," poručio je Vujičić.

Ministar Knežević je rekao i da vlada nema nikakav kontakt sa vlasnikom Goše, kompanijom Lisnart holding sa Kipra i da su ti kontakt podaci zatraženi od direktora Šćepanovića.

"Ministar Knežević naložio je našem generalnoim direktoru još u petak da mu dostavi imejl generalne direktorke Lisnart holdinga, i on (Šćepanović) je to obećao. Međutim, danas, kada smo došli u vladu, on to nije dostavio. Naveo je glupe razloge i rekao da je kriva njegova sekretarica," rekao je Vujičić.

Na pitanje novinara, zašto još nema kontakta vlasnika i predstavnika Vlade Srbije, Šćepanović je rekao da je Ministarstvu privrede dao adresu i telefone generalne direktorke Lisnart holdinga koja se nalazi u Agenciji za privredne registre.

Šćepanović je rekao da komunicira sa vlasnicima samo preko advokatske kancelarije koja Lisnart holding zastupa u Srbijii dodao da niti "zna vlasničku strukturu, niti ko je i šta je", navode mediji u Beogradu.

Radnici Goše su već gotovo četiri meseca u štrajku zbog neisplaćenih zarada, a traže i uplatu poreza i doprinosa, kao i povezivanje staža, a od ukupno 350 radnika, njih 260 je u štrajku.

Glavni zahtev Štrajkačkog odbora je da se radnicima daju neisplaćene zarade od maja 2015. godine, a u proseku se po radniku duguje oko 600.000 dinara.

Na sastancima se razgovara i o reprogramu duga državi od 512 miliona dinara, za doprinose.

Gošu je privatizovala 2007. godine slovačka firma ŽOS Trnava, a sadašnji vlasnik je Lisnart holdings limitid sa Kipra i to po podacim iz Agencije za privredne registre (APR) od marta ove godine, kada je fabrika već bila u štrajku.

Radnici sumnjaju da je u reč o istom vlasniku, koji je preprodao Gošu jednom od svojih preduzeća, navodi Radio Televizija Srbije (RTS).