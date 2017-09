Oborena NASA-ina letelica "Kasini"

NASA-ina letelica "Kasini" oborena je danas na Saturn, sagorevši u njegovoj atmosferi pri sletanju. Iz američke svemirske agencije su saopštili da je letelica poslednji signal poslala u 7 časova i 55 minuta po istočnom američkom vremenu. Time je okončana njena 13-godišnja misija na toj planeti i 20 godina otkako je poslata u svemir, a naučnici i inženjeri kažu da su doneli odluku da okončaju misiju kako bi sprečili eventualnu kontaminaciju Saturnovih meseca mikrobima sa Zemlje.

Bilo je to 1997 - format televizijske slike još uvek je bio 4:3, kompjuter je prvi put pobedio čoveka u partiji šaha, a film “Park iz doba Jure” je oduševljavao publiku.

U NASA-inoj Laboratoriji za mlazni pogon u Kaliforniji (JPL) inženjeri su završavali poslednje testove na svemirskoj letelici napravljenoj u saradnji sa Evropskom svemirskom agencijom, ESA-om, i pripremali se da je pošalju na put od više od milijardu kilometara.

Letelica, koja je dobila ime po dvojici astronoma iz 17. veka – Đovaniju Kasiniju i Kristijanu Hojgensu – imala je dva dela; Saturnov orbiter i drugu sondu koja je trebalo da se spusti na njegov mesec Titan.

Tokom sedmogodišnjeg putovanja do šeste planete, letelica je obavila nekoliko preleta, među kojima i onaj sa kojeg je poslala najprecizniju fotografiju Jupitera u boji.

U julu 2014. letelica je najzad ušla u Saturnovu orbitu, a u decembru se sonda "Hojgens" odvojila od matičnog broda i sletela na Titan – prvo spuštanje u istoriji na neko mesto u spoljašnjem sunčevom sistemu.

“Ne morate da budete genije da biste mogli da zamislite šta nam je prošla noć značila. To je neopisivo. Bilo je zadivljujuće, jedini pridev koji mogu da smislim”, priseća se Kerolin Porko, lider NASA-inog tima za slike sa misije.

"Kasini" je nastavio da orbitira oko Saturna, i otkrio još mnoge njegove mesece dok je u isto vreme slao spektakularne snimke njegovih prstenova. Jedna od stvari koja je zapanjila naučnike jesu gejziri na južnom polu Saturnovog meseca Enceladusa iz kojih izvire vodena para, što znači da u njegovoj unutrašnjosti možda postoji veći slani okean.

Kasinijev put se približio kraju, a naučnici kažu da sada znaju šta da traže tokom budućih misija.

"Da li postoji dokaz biološke aktivnosti na Enceladusu što bi ukazalo na to da postoji život u njegovim okeanima? Prema mom mišljenju to je najuzbudljivije pitanje sa kojim smo se do sada susreli tokom istraživanja našeg sunčevog sistema”, kaže Porko.

Naučnici su odlučili da unište "Kasinija" kako bi sprečili kontaminaciju Saturnovih meseca mikrobima sa Zemlje, kojih neminovno ima na svim letelicama. Ali pre nego što je nestao u Saturnovoj atmosferi, "Kasinijev" poslednji zadatak bio je da pošalje najspektakularnije snimke gasovitog džina izbliza.