Novi protest u Beogradu, performans ispred RTS-a

Pod nazivom "Isti zahtevi - nema povlačenja", u subotu uveče u Beogradu održan novi, šesnaesti po redu protest "Jedan o pet miliona", na kome su se okupljenima prvi obratili glumac i član Demokratske stranke Branislav Lečić, kao i general u penziji i član Demokratske stranke Sreto Malinović. Nakon toga, učesnici protesta su krenuli u šetnju do zgrade RTS-a u Takovskoj.

Govoreći na platou ispred Filozofskog fakulteta ispred jako velikog broja građana, Lečić je poručio da će se 13. aprila Srbija okupiti u u Beogradu, ukoliko do tada ne budu ispunjeni zahtevi protesta: da predsednik države, premijerka i predsednica Skupštine podnesu ostavke, da to učine i čelni ljudi RTS-a i članovi REM-a, kako bi se obezbedili uslovi za održavanje poštenih izbora u roku od šest do devet meseci.

Lečić je zamolio za minut ćutanja za sve žrtve NATO bombardovanja, a penzionisani general Sreto Malinović oštro je kritikovao vlasti u Srbiji, a pre svih ministra odbrane Aleksandra Vulina.

"Šta bi rekli heroji sa Košara, ko je danas ministar vojni? Šta bi rekao naš slavni vojvoda Mišić, ko je juče u 50. godini položio vojničku zakletvu nakon tri dana vojničke vežbe? Neću ime da mu izgovorim", rekao je Malinović i pozvao "kolege policajce" da ne dižu pendreke na svoj narod.

Nakon govora Lečića i Malinovića, protestna šetnja je krenula ka zgradi RTS-a gde se održao performans "Dnevnik slobodne Srbije".

Tu su se okupljenima obratili mladići koji su nakon prošlonedeljnih demonstracija i upada u RTS bili uhapšeni, osuđeni na 30 dana zatvora i ubrzo pušteni - Miloš Dekić, Krsta Tomković, Stefan Simić, Uroš Savić i Stefan Novaković .

Demontrante su, kada su stigli ispred RTS-a, ispred glavnog ulaza u zgradu kao i na stepenicama koji vode ka bočnim ilazima dočekale žute trake i pripadnici obezbeđenja protesta poređani u mali korodon. Policija nije bila vidljiva, a lideri Saveza za Srbiju Dragan Đilas i Janko Veselinović stajali su okrenuti ka okupljenim demonstrantima, kako niko ne bi mogao da uđe u zgradu RTS-a.