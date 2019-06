Nove, ispravne brošure, bez "pošumljavanja teladi"

Dva i po meseca nakon što je Glas Amerike objavio priču o publikacijama za srpske poljoprivrednike na Kosovu, gde im se između ostalog savetuje kako da pošumljavaju telad i uzgajaju price za gojaznost, izradjene su i distribuirane nove publikacije. Pored toga što su nove štampane na latinici, a stare na ćirilici, postoje i druge promene.

Srpski poljoprivrednici na Kosovu mogu da odahnu. Više ne bi trebalo da budu u dilemi koja je „uloga i značaj minerala u pošumljavanju teladi i drugih kategorija životinja i živine“ i kako da „uzgajaju ptice za gojaznost“ ili „gojazne telad za tov“.

Nakon povlačenja tih publikacija izrađene su nove, kako nadležni navode ispravne.

Tako se danas poljoprivrednicima, umesto „pošumljavanja teladi“, ukazuje na „ulogu i značaj mineralnih materija u uzgoju teladi i drugih vrsta stoke i živine“. Umesto „uzgajanja ptica za gojaznost“, sada im se savetuje „uzgojh tovnih pilića – brojlera“, a „gojaznost telad za tov“ zapravo kako se navodi u novim publikacijama znači „tov teladi“.

Tu su i drugi primeri - jedan od njih odnosi se na proizvodnju i žetvu ovsa.

U staroj publikaciji se navodi:

„Ovas ima osobinu ne istovremeno pečenje semena u mel. Ovas žetva bi trebalo da počne kada pabirci brašna ušao u punoj zrelosti“, samo je jedan od saveta za srpske poljoprivrednike koji se nalazi u jednoj od ovih publikacija koja nosi naziv « Proizvodnja ovsa – poljoprivredni mere“.

U novoj publikaciji pod naslovom «Proizvodnja ovsa – agrotehničke mere» savet u vezi žetve ovsa glasi ovako:

„Ovas je karakterističan po tome što seme ne zrije istovremeno u metlici. Iz tog razloga teško je utvrditi kada bi žetva trebala početi u odnosu na druge useve. Žetva ovsa treba da počne kada su klasevi ušli u punu zrelost, dok su zrna dojih grana još u toku zrevanja“

I stare i nove publikacije izradila je i distribuirala kompanija „Grupa za ekonomsku podršku“ uz podršku Ministarstva poljoprivrede u Vladi Kosova. Stare 2018. godine.

Nakon što je Glas Amerike 15. marta ove godine objavio priču o publikacijama čiji je sadržaj na srpskoj jeziku potpuno besmislen, reagovao je poverenik za jezike Slaviša Mladenović koji je zatražio povlačenje tih publikacija i izradu novih.

Međutim iako su nove publikacije, izrađene i štampane u protekla dva meseca ove godine u publikacijama se navodi da su štampane 2018. godine. Distribucija novih publikacija obavljena je ovih dana u kosovskim većinski srpskim opštinama.

„Došlo je do jedne tehničke greške, nenamerne, i u trenutku kada smo to primetili ili su nas obavestili o tome, mi smo ispravili ovu grešku i doneli smo druge brošure, koje smo počeli da delimo. Verujem da je sada sve u redu i to su potvrdili i zvaničnici sa kojima imamo jednu odličnu saradnju, sa svima uključujući i one iz srpske zajednice. One greške koje su se desile prvi put, one su ispravljene, i sada nove brošure koje smo doneli po opštinama, sa njima je sve u redu“, rekao je za Glas Amerike Fitim Tolaj, službenik kompanije „Grupa za ekonomsku podršku“.

I u Opštini Gračanica zadovoljni su novim publikacijama.

„Tehničke greške se dešavaju, tako da su veoma brzo zamenjene novim, one stare su uništene tako da imamo nove brošure koje ćemo deliti našim poljoprivrednim proizvođačima'', rekao je za Glas Amerike direktor departmana za poljoprivredu Opštine Gračanica Dragiša Stojanović.

Zadovoljsto ne krije ni poverenik za jezike Slaviša Mladenović.

“Zadovoljstvo je da je problem konačno rešen i da je i naša inicijativa uspela, zaista ovo ne smatram samo inicijativom kancelarije poverenika već pre svega vašom ( Glas Amerike) inicijativom jer ste vi prvi ukazali na ovaj problem. Postoji takođe zadovoljstvo i što se pokazalo, kako treba da izgleda saradnja medija i Kancelarije poverenika i koliko rezultata to može da pruži, jer mi sami ne možemo videti sve ovakve primere na terenu”, kazao je za Glas Amerike Mladenović.

Glas Amerike je je 19. marta ove godine pozivajući se na “Zakon o uvidu u javna dokumenta” zatražio od ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja u Vladi Kosova ugovor koji je ministarstvo sklopilo sa kompanijom “Grupa za ekonomsku podršku”, kao i kompletan projekat koji se odnosi na izradu publikacija za poljoprivrednike. Ministarstvo je po tom zakonu bilo dužno da u roku od najviše 15 dana dostavi traženu dokumenaciju. Međutim, do danas to nije učinjeno.