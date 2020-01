Nova vrsta ptice za Srbiju: žutokljuni morski gnjurac

Orintolozi u Srbiji uočili su novu ptičiju vrstu koja je u svetu malobrojna, a jako retko se pojavljuje i u vodama Evrope unutar kontinenta, javljaju iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.

Na Dunavu kod Banoštora, u blizini parka prirode Begečka jama, u nedelju je pronađena nova vrsta ptice za faunu Srbije.

Istraživači Društva su tokom zimskog popisa ptica vodenih staništa, sa broda "Dijana" u vlasništvu JP "Vojvodinašume" pronašli i snimili jednog žutokljunog morskog gnjurca (Gavia adamsii).

Žutokljuni morski gnjurci gnezde se u dalekim tundrama severne Azije i Severne Amerike.

Celokupna svetska populacija broji između 11.000 i 21.000 odraslih jedinki, što ovu vrstu svrstava u malobrojne i retke.

U zimskom periodu zadržavaju se u priobalju severnih mora, a izuzetno retko pojavljuju se na kopnenim vodama u Evropi. Ovaj retki gost sa severa je i ugrožena vrsta čija populacija značajno opada zbog nelegalnog lova i krivolova.

U poslednjih 200 godina, koliko se prate divlje ptice na području Srbije, pouzdano su zabeležene i dokumentovane 362 vrste, pokazuju podaci Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.

"Broj istraživača i ljubitelja ptica kod nas poslednjih godina vidno se povećava, te stoga dolaze i rezultati. Iako su naše ptice relativno dobro istražene pronađeno je 10 novih vrsta ptica za područje Srbije u poslednjih pet godina - no to nije lak zadatak. Želja svakog posmatrača ptica je da pronađe nešto nesvakidašnje i novo, ali je potrebno mnogo sreće i provedenog vremena u prirodi da se to dogodi i zabeleži", kaže Marko Šćiban, rukovodilac zimskog popisa ptica vodenih staništa.