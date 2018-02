Normalizacija odnosa Srbije i Kosova jedini put ka EU

U usvojenoj strategiji Evropske unije za Zapadni Balkan navodi se da bez normalizacije odnosa Beograda i Prištine, nije moguća dugotrajna stabilnost u regionu. U strategiji se naglašava da treba "hitno zaključiti sveobuhvatni, pravno obavezujući sporazum o normalizaciji". Šefica Kancelarije EU na Kosovu Natalija Apostolova rekla je da u strategiji ne postoji razlika između Kosova i drugih zemalja regiona.

U strategiji Evropske Unije za Zapadni Balkan čije su predstavljanje putem video bima u Prištini pratili šefica Kancelarije EU Natalija Apostolova i novinari, navodi se da je napredak na evropskom putu i za Srbiju i za Kosovo čvrsto povezan sa napretkom o normalizaciji njihovih odnosa.

“Bez delotvorne i sveobuhvatne normalizacije odnosa između Beograda i Prištine kroz dijalog koji pomaže EU dugotrajna stabilnost u regionu nije moguća. Sveobuhvatan, zakonski obavezujući sporazum o normalizaciji hitan je i presudan da bi Srbija i Kosovo mogli da napreduju na svom evropskom putu”, navodi se u strategiji.

Apostolova je nakon usvajanja strategije rekla da ne postoji razlika izmedju Kosova i drugih zemalja regiona. Prema njenim rečima perspektiva i uslovi koje treba ispuniti su isti i posvećenost i podrška od strane EU za svakog su jednaki i da neće biti alternativnog puta ni za jedne ni za druge.

“Ova streategija je deo jedne naše veće strategije za jačanjem institucija, demokratskog okvira i jačanja politka. Kosovo mora da bude istiski posvećeno primeni sveobuhvatnih reformi. Najhitnije pitanje za Kosovo u adresiranju reformi je u oblasti vladavine prava i dobrog upravljanja kao i zajednički rad na pomirenju i dobrosusedkim odnosima. To podrazumeva odlučujucu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, jače i samostalno sudstvo, jaču i efektivnu administraciju, što znaci da treba stvoriti obrazovni sistem koji priprema mlade Kosova za jaču i konkurentnu ekonomiju”, rekla je Apostolova.

Ona je kazala i da Kosovo mora da reši pitanje granice sa Crnom Gorom.

“Postoji specifičan deo koji se odnosi na granice i način na koji će se to tretirati u procesu približavanja. Vi ste upoznati sa izjavom predsednika Junkera koji je nedavno rekao da strategija potvrđuje i da neće biti približavanja bez rešavanja pitanja granica. To je vrlo bitno, jer se to takođe odnosi i na našu zajedničku spoljnu politiku”, kazala je šefica Kancelarije EU u Prištini.

Apostolova je podsetila da uslov da Kosovo dobije viznu liberalizaciju, pored odlučnije borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, ostaje i demarkacija granice sa Crnom Gorom i apelovala na poslanike Skupštine Kosova da ratifikuje taj sporazum.

“Svi dobro znate da to nije političko pitanje. Crnogorska strana je ratifikovala sporazum, to je unutrašnje političko rešenje koje mora biti rešeno od strane Kosova. Što pre to budete uradili utoliko će biti bolje za opšti proces liberalizacije viza. Moram naglasiti da postoji još jedan drugi kriterijum na koji se morate fokusirati, međutim demarkacija je lakša jer je glas za i protiv i mi se nadamo da će glas biti za”, rekla je Apostolova.

Predsednik Skupštine Kosova Kadri Veselji rekao je da je Kosovo očekivalo više od Strategije Evropske unije za Balkan. On je na svom Fejsbuk nalogu napisao da je ipak “dobra vest da prvi put zemlje članice EU prihvataju i tretiraju Kosovo kao nezavisnu i suverenu državu, uključujući tu i države članice EU koje nas nisu priznale".