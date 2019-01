Niko nije kriv - oslobođeni svi optuženi za paljenje ambasade SAD

Sedmorica optuženih da su 2008. godine posle protesta "Kosovo je Srbija" gađali ambasadu SAD kamenicama, bakljama i drugim predmetima i tako izazvali požar, oslobođeni su u utorak pravosnažnom presudom Apelacionog suda. Iako zvaničnog kometara iz Ambasade SAD još uvek nema, tokom ranijih godina ovaj slučaj navođen je kao jedna od najvećih prepreka daljem unapređenju odnosa dve zemlje. Analitičari smatraju da je skandalozno da rezultat svega bude da niko nije kriv za paljevinu i gubitak jednog ljudskog života.

Vlade Radulović iz Atlantskog saveta kaže da za Glas Amerike je presuda neoubičajena i za njega pomalo neočekivana, iako se od početka procesa provlačila određena teza da ne postoji dovoljan broj jasnih dokaza protiv optuženih, što se na kraju na Apelaciji i potvrdilo.

Vašington neće pozitivno gledati

On je naglasio da ne želi da dramatizuje pitanje da li će to uticati na odnose SAD i Srbije, ali da je sigurno da Vašington neće pozitivno gledati na to i da je jasno da bi nakon onakvih demonstracija, okončanih paljenjem ambasade i gubitkom jednog života, neko morao da snosi konsekvence za to.

Očigledno je da su izostale političke konsekvence, kaže Radulović podsećajući da stranka Vojislava Koštunice koja je tad bila vladajuća više nije aktuelna. "Sve se svelo na kraju na taj osnovni nivo, a to su konsekvence za one koji su neposredni izvršioci tog krivičnog dela". Međutim, optuženi su oslobođeni sada čak i uslovnih kazni na koje su prvobitno bili osuđeni, nastavio je on.

"Ostaje pitanje da li je moguće i da li je realno da te slike paljenja i gubitak jednog života posle svih ovih godina rezultiraju sa 'puj pike ne važi' i kao da se ništa nije desilo", rekao je Radulović za Glas Amerike naglašavajući da je ovakav ishod "pomalo i skandalozan".

Srbiji naneta sramota

Paljenjem ambasada februara 2008. godine, Srbiji je naneta sramota pred svetom i pred sobom, a zahvaljujući našem pravosuđu, ta sramota je tokom ovih jedanaest godina sve veća, saopštila je Liga socijaldemokrata Vojvodine reagujući na presudu.

Najpre je sramota učinjena kada su pre izvesnog vremena za paljenje ambasade izrečene uslovne osude. A zatim ponovo, juče, kada su i te uslovne osude ukinute, ističe se u saopštenju LSV.

Apelacioni sud: Tužilaštvo nije dokazalo optužnicu

Inače, Apelacioni sud je na svojoj internet stranici objavio da su preinačene uslovne kazne zatvora koje je u prvom stepenu doneo Viši sud o Beogradu za četvoricu optuženih - Dejana Vučkovića, Dragana Marinkova, Marka Novitovića i Milana Tomasa, a prvostepena oslobađajuća presuda potvrđena je Đorđu Tominu, Nikoli Kosanoviću i Filipu Backoviću.

Apelacija u obrazloženju navodi da tužilaštvo nije dokazalo tvrdnje iz optužnice, te su zbog toga svi okrivljeni oslobođeni optužbe za "teško delo protiv opšte bezbednosti". Zaključuje se i da tužilaštvo nije ponudilo dokaze, već je svakom okrivljenom ponaosob stavljeno na teret da su bacali kamenice, pa se ne može prihvatiti stav da "bacanje kamenica na zgradu ambasade može da izazove požar".

Utvrđivanje odgovornosti za paljenje ambasada jedan je od zahteva parlamentarne grupe CDU/CSU nemačkog Bundestaga, dok skoro svaki zvaničnik iz Vašingtona koji dolazi u Srbiju traži od srpskih zvaničnika da otkriju odgovorne za događaje iz februara 2008. godine.

Pretprošle godine, ambasador SAD u Srbiji Kajl Skot ocenio je tadašnje odlaganje suđenja kao "frustrirajuće i poručio da je od presude odgovornima za paljenje ambasade "još bitnije utvrđivanje odgovnosti onih koji su naredili policiji da se skloni u momentu paljenja zgrade".