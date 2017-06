Hejli: Amerika ponovo pronašla svoj glas u UN

SAD preuzimaju odlučniju ulogu u svetskoj organizaciji kako bi pozvale na odgovornost Severnu Koreju, Siriju, Venecuelu i druge autoritarne režime, izjavila je američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Niki Hejli. „Naši prijatelji i rivali znaju da je Amerika ponovo pronašla svoj glas u Ujedinjenim nacijama“, poručila je Hejli pred Odborom za spoljnopolitičke odnose Predstavničkog doma. “Međunarodnoj zajednici je sada veoma jasno za šta se SAD zalažu i čemu se protive.”

Hejli, bivša guvernerka Južne Karoline koja je na mestu ambasadorke u UN proteklih pet meseci, rekla je da je uspešno vršila pritisak na Savet bezbednosti UN da usvoji dodatne mere protiv Severne Koreje zbog njenog kontinuiranog razvoja nuklearnog oružja i testiranja oružja, dok je ujedno “povlačila crvenu liniju” protiv sirijske upotrebe hemijskog oružja što je navelo predsednika Donalda Trampa da izvrši vazdušni udar na režim predsednika Bašara al-Asada.

“Što izvršimo veći pritisak na Severnu Koreju, to bolje”, rekla je Hejli. “Imamo posla sa paranoidnim liderom (Kim Džong Unom) koji misli da pokušavamo da ga ubijemo, koji misli da pokušavamo da izvršimo promenu režima, koji drži javnost u mraku i dozvoljava građanima da čuju samo to što on želi da čuju.” Moramo da imamo na umu da on gradi nuklearni program, navela je Hejli.

Kada je reč o Siriji: “Mislim da je predsednik pozvao Asada na odgovornost. Važno je što nastavljamo da podsećamo Iran i Rusiju da, dok oni žele da podržavaju Asada, njegovi potezi nisu nešto što ćemo prihvatiti.”