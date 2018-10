Nezavisna tela ključna za kontrolu vlasti, Srbija ide unazad

Funkcionisanje nezavisnih tela, čiji je prevashodni zadatak kontrola rada izvršne vlasti, ključno je za zdravo funkcionisanje čitavog društva i važan je deo evropskih integracija Srbije, rečeno je između ostalog na konferenciji "Nezavisna i regulatorna tela - struka i politika" koja je u utorak u organizaciji Biznis info grupe i uz podršku Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED), održana u Beogradu.

Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija, rekao je da su tokom proteklih deset godina nezavisne institucije u Srbiji uspostavljene, ali da je Srbija krenula čak i unazad kada je reč o odnosu političara prema organima koji treba da ih kontrolišu i njihov rad učine odgovornijim.

On je skrenuo pažnju na to da brojne preporuke nezavisnih organa često ne budu sprovedene, što se na kraju manifestuje gubicima u budžetu i počinjenom štetom po druge javne interese, kao i da je, po prirodi, odnos izvršne vlasti prema nezavisnim organima u određenoj meri antagonistički.

"Ako imamo nezavisni organ koji prati rad izvršne vlasti, po samoj definiciji nije realno očekivati da će taj odnos biti bez problema i skandala, ali nipošto ne sme da se dešava da izvršna vlast ne postupa po obavezujućim preporukama nezavisnih organa", ocenio je Nenadić.

On je pohvalio to što su Državna revizorska institucija i zaštitnik građana uvršteni u Ustav Srbije, ali je podsetio da to nije slučaj i sa Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Zbog toga, postoji opasnost da vlastodržac može da ukine to telo, smatra on.

Glavni ekonomista Fiskalnog saveta Danko Brčević rekao je da Vlada ima pravo da vodi ekonomsku politiku, ali da to pravo nije neograničeno i da moraju da postoje kriterijumi kako na kraju ne bi došlo do fiskalne nestabilnosti i potencijalne krize.

On je kazao da vlast često ne sluša tu instituciju i naveo da je to bio slučaj kada su penzije 2008. godine vanredno povećane, iako je Savet ocenio da je to pogrešno, kao i 2012. godine, kada vlast nije želela da sluša Fiskalni savet, već je ispunjavala predizborna obećanja.

"Takve mere vode budžet u dubiozu. Politički interesi često nisu u skladu sa politikom fiskalne odgovornosti. Na primer, povećanje plata je fiskalno neodrživo, a politički popularno", rekao je Brčerević i ocenio da je specifični problem Srbije sa fiskalnim pravilima to što za njihovo kršenje ne postoji kazna.

Predsednik Saveta DRI Duško Pejović rekao je da je ove godine toj instituciji, čiji je zadatak da buvde "čuvar državnog novca", smanjen budžet, ali da su obezbedili sredstva za rad do kraja godine.

Pejović je dodao da apsolutne nezavisnosti institucija nema, ali ih štite Ustav, zakon i standardi, kao i da je DRI organizaciono nezavisna, u funkcionalnom delu nezavisno planira, sprovodi i izveštava, a revizor je kao pojedinac nezavisan.