Sudska vlast u Srbiji i strukovna udruženja sudija i advokata jednoglasno su i oštro reagovala na napade na sudije iz samog vrha političke vlasti u Srbiji, koji su započeli istupanjem naprednjaka Miloša Vučevića, a nastavili se razumevanjem premijerke Ane Brnabić za takav čin i ocene predsednika države Aleksandra Vučića da je Vučevićeva ocena stanja u pravosuđu tačna, ali da nije trebalo da komentariše presudu.

Miloš Vučević, potpredsednik vladajuće Srpske napredne stranke i gradonačlnik Novog Sada izjavio je nakon izricanja prvostepene presude nekadašnjem ministru privrede Predragu Bubalu, naglašavajući da govori kao građanin i kao pravnik:

"Gospod sudije, kome vi služite - narodu, ili dokazanim lopovima? Kome se zaklinjete, gospodo sudije - državi, ustavnom i pravnom poretku Srbije, ili onima koji vam pune džepove dok u vaše ime sebi po ko zna koji put pišu oslobađajuće presude? Koliko košta vaša pravda, gospodo sudije? Koliko košta vaš obraz i vaša čast da nas sve ubeđujete da lopovi nisu lopovi?"

Opasan pritisak na pravosuđe

U prvoj reakciji nakon izjave Vučevića, predsednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević, kaže da u svojoj 30 godina dugoj sudijskoj karijeri nije videla takav napad predstavnika izvršne vlasti na sudije.

"Nemam druge reči osim zaprepašćenja. Ovo je jasan primer pritiska na pravosuđe i to pre svega na one koji bi trebalo da odlučuju u ovom predmetu u drugostepenom postupku... Ovo je jedan od najstrašnijih napada na sudstvo u Srbiji. Vučević je i advokat i vrlo dobro zna kakvu težinu imaju njegove reči", rekla je Dragana Boljević, inače sudija Apelacionog suda, za Insajder.

Ona je ocenila da je izjava Vučevića "smišljena da ponizi pravosuđe i predstavlja svojevrstan poziv celokupnom društvu na nevericu i nipodaštavanje sudstva u svakom pogledu“.

Ni Dragomir Milojević, predsednik Visokog saveta sudstva, se ne seća slične situacije:

"Ne pamtim da se do sada desio ovakav napad na pravosuđe, a poseban problem je to što je to izgovorio političar, koji je uz to i pravnik. Nikada do sada niko nije na takav način komentarisao rad suda", izjavio je Milojević.

Vučević ostaje pri izjavi, podrška političkih kolega i građana

Vučević i dan nakon sporne izjave, ostaje pri izrečenom. "Rekao sam ono što većina građana misli", rekao je on i dodao da nikada nije dobio toliko poruka podrške građana. "A to da mi neko priča da su nezavisni... Pa od koga ste nezavisni? Pa vi budite nezavisni od spoljnih centara moći i od tajkuna, nemojte da budete nezavisni od naroda", poručio je Vučević sudijama tokom obraćanja novinarima.

"Mogu da razumem Miloša Vičevića. Zvala sam ga jutros telefonom, potpuno mogu da razumem tu frustiranost", izjavila je premijerka Ana Brnabić. "Mislim da je to još jedan dokaz da nam svakako trebaju reforme u pravosuđu", rekla je Brnabić za N1.

Na pitanje novinara da li ima problem sa tom izjavim, premijerka je posle duže stanke odgovorila: "Ne bih dalje. Mislim da sam dovoljno rekla u ovom trenutku".

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, sa druge strane, kaže da je Vučević rekao istinu o stanju u pravosuđu, ali da nije trebao da komentariše presudu.

"Nije trebalo da kaže, ali je rekao istinu, jer većina sudija su časni ljudi, ali on je rekao ono što misli 99 odsto građana Srbije", rekao je Vučić novinarima.

Vučevića obavezuje da o određenim temama treba da ćuti, rekao je Vučić i upitao zašto se nisu komentarisale izjave drugih političara kada su cenili rad sudija i tužioca.

"To nije sukob sudske i izvršne vlasti, ali jedan deo sudske vlaste je zavisan od nekadašnje vlasti lopovsko-tajkunske koalicije", ocenio je Vučić.

Visoki savet pravosuđa: Izjava poziva na linč i podriva ustavnu podelu vlasti

Visoki savet sudstva (VSS) osudio je izjavu Miloša Vučevića i ocenio se njome nipodаštаvа rаd prаvosuđа, kreirа slikа o korumpirаnosti sudijа i poziva nа linč nosilаcа prаvosudnih funkcijа.

"Dаtа izjаvа predstаvljа direktаn nаpаd nа prаvosuđe i podrivа Ustаvom zаgаrаntovаnu podelu vlаsti", istakli su u VSS.

Kao nosilаc jаvne funkcije Vučević je dužаn dа se uzdržаvа od ponаšаnjа kojim se nаrušаvа poverenje u nezаvisnost i nepristrаsnost sudovа i sudijа, jer je zаkonskа obаvezа svih držаvnih orgаni i funkcionerа dа svojim postupаnjem održаvаju poverenje u nezаvisnost i nepristrаstnost sudovа i sudijа, poručuje VSS.

"Još jednom ukаzujemo dа nаvedenа izjаvа ugrožаvа sаmostаlnost i nezаvisnost sudovа i sudijа, а iznаd svegа se krši prezumpcijа nevinosti, s obzirom na to dа nаvedeni postupаk nije prаvnosnаžno okončаn", saopštio je VSS i pozvao političаre i držаvne funkcionere dа se uzdrže od komentаrisаnjа sudskih odlukа.

Vrhovni kasacioni sud: Najgrublje mešanje u rad suda ikad

I sve sudije Vrhovnog kasacionog suda najoštrije su osudile izjavu potpredsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića da sudije u Srbiji ne sude po zakonu i da ne služe narodu već lopovima i tajkunima.

"Takva izjava, data u toku sudskog postupka, u vezi nepravnosnažne presude je neprimerena, uvredljiva, opasna i štetna, predstavlja do sada najgrublji oblik mešanja u rad suda, uznemirava javnost, vodi zastrašivanju sudija i urušava osnovne principe demokratskog društva, a posebno princip podele vlasti", ocenjeno je u saopštenju nakon sednice Vrhovnog kasacionog suda.

Iz te visoke sudske instance podsećaju je da je zakonska obaveza svih državnih organa i funkcionera da svojim postupanjem održavaju poverenje u nezavisnost i nepristrasnost sudija i sudova.

"Stoga i poslednje izjave najviših predstavnika vlasti, kojima ne osuđuju izjavu Miloša Vučevića, već iskazuju razumevanje, dodatno urušavaju ugled sudstva u celini", navodi kasacioni sud.

Advokati: Nedopustivo iznošenje paušalnih ocena o radu sudija i advokata

Oglasili su se i advokati. Advokаtskа komorа Srbije, saopštila je da smаtrа nedopustivim iznošenje pаušаlnih ocenа o rаdu pojedinih sudijа i advokata, jer se time stvаrа nepoverenjа u rаd prаvosudnih orgаnа i pozvala političare da poštuju zakon.

"Ovаkаv nаčin postupаnjа ne predstаvljа prаvi put kа ostvаrivаnju i očuvаnju osnovnih postulаtа prаvne držаve i nezаvisnog sudstvа", istakli su u AKS, osvrćući se na Vučevićevu izjavu.

Iz AKS su poručili da odlučno stаju u odbrаnu svojih člаnovа, brаnilаcа u konkretnom krivičnom postupku.

"Smаtrаmo dа se veštаčkim dovođenjem u vezu političkog аngаnžmаnа pojedinih brаnilаcа sа pružаnjem kvаlitetne odbrаne pred sudom nаrušаvа profesionаlni i ljudski integritet аdvokаtа, а nа koji nаčin se posredno ugrožаvа i prаvo sаmog okrivljenog nа prаvično suđenje", navodi se u saopštenju.