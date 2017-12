Neizvesno usvajanje budžeta vlade zbog programa za mlade imigrante

Neizvesna borba za finansiranje američke vlade do kraja godine istovremeno komplikuje život skoto 800 hiljada nedokumentovanih mladih ljudi koji su u SAD dovedeni kao deca. Trajno rešenje za program koji štiti mlade imigrante od deportacije – poznat po skraćenici DACA - samo je jedna od stavki o kojima bi lideri demokrata u Kongresu Čak Šumer i Nensi Pelosi trebalo da razgovaraju na sastanku sa predsednikom Donaldom Trampom.

Vreme polako ističe za stotine hiljada takozvanih “sanjara" poput Marije. U Americi je od svoje treće godine i kaže da bi volela da služi zajednici ako za to dobije priliku.

“Želim jasan zakon o mladim imigrantima. Želimo akt koji će nam dati državljanstvo, dozvolu za rad, školovanje i neće dovesti nas i naše porodice u rizik od deportacije”.

Ali dok je na Kapitol Hilu prioritet da se izbore da obezbede novac za finansiranje vlade, deluje da će rasprava o programu zaštite mladih imigranata – izostati.

“Kongres ništa ne preduzima već duže vreme. Nekad se raspravljalo o programu, ali akt iz nepoznatih razloga niikad nije potpisan – mi nikad nismo bili prioritet”.

Republikanci kažu - pošto program ističe tek u martu, sad nije vreme za raspravu o njemu.

“O programu za zaštitu mladih imigranata se neće odlučivati sada, to smo jasno stavili do znanja. O tome ćemo sledeće godine i mislim da ćemo imati dovoljno glasova. Ovo je predlog zakona o finansiranju vlade, a ne o programu za imigrante”, kaže republikanac Bredli Birn.

Ali, demokrate strahuju da je uključivanje akta o imigrantima u odluku o finansiranju vlade jedini način da se ta odluka donese.

“Predsednik Tramp nam je rekao – radite svoj posao, usvojite zakon. I to je ono što treba da radimo. Ipak, tri meseca kasnije ništa nije urađeno. Od republikanaca čujemo da im treba još vremena i da će o tome odlučivati naredne godine”, smatra Ričard Durbin, demokratski senator.

Ipak, odluka o finansiranju vlade je usko povezana sa programom o imigrantima – da bi prošla Senat, neophodni su i glasovi demokrata.

“Bilo koji predlog zakona o finansiranju Vlade mora obuhvatiti i rešenje za mlade imigrante”, poručuje demokratska senatorka Kamala Haris.

Sve to čini realnom mogućnost da vlada ostane bez sredstava.

“To bi moglo da se desi. Demokrate traže nešto što je veoma opasno za našu zemlju –da dozvole ulaz imigrantima koji ovde čine krivična dela. Želimo da ljudi dolaze u Ameriku, ali smo veoma oprezni. Demokrate žele da vlada ostane bez sredstava za funkcionisanje, jer žele da ljudi nekontrolisano dolaze u SAD”, rekao je predsednik SAD Donald Tramp.

Dogovor bi mogao da uključi i povećanje sredstava za obezbeđivanje granice i promenu kriterijuma za legalnu imigraciju.

“Trudimo se da imamo produktivnu raspravu demokrata i republikanaca i da dođemo do zajedničkog, uravnoteženog predloga, koji će omogućiti bolje obezbeđenje granice, ponuditi održivo rešenje za mlade imigrante i da sve to završimo do 5. marta. Brine me to što nam ističe vreme, a usvajanje akta je povezano s krajem budžetske godine - i nema podršku obe partije”, kaže republikanski senator Tom Tilis.

A ulog postaje sve veći.

“Kako možete da tvrdite da brinete o 800 hiljada nedokumentovanih imigranata koje ovaj program štiti, a istovremeno okrećete leđa za 322 miliona ljudi kojima je potrebna funkcionalna vlada? Držite 322 miliona Amerikanaca kao taoce”, ocenjuje republikanski senator Džon Kornin.

Sve oči su uprte u predsednika, koji će se u poslednji čas sastati sa demokratama u Kongresu.