"Ne politizovati pitanje nestalih u ratnim sukobima"

Iz procesa pronalaženja i identifikacije tela nestalih u ratovima u bivšoj Jugoslaviji potrebno je isključiti politiku, jer će se time olakšati taj postupak, izjavio je predsednik Komisije Vlade Srbije za nestala lica Veljko Odalović.

Na konferenciji Koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih, ubijenih i poginulih lica sa prostora bivše Jugoslavije, on je rekao da postoji ozbiljan problem, zbog čega Srbija traži pomoć međunarodne zajednice, jer oko 4.000 tela ubijenih Srba još nije identifikovano. Sa druge strane, kako je rekao Veljko Odalović, Srbija je učinila ono što je do sada od nje traženo po pitanju nestalih:

"Na teritoriji Srbije nemamo informacije o postojanju jednog jedinog grobnog mesta koje nismo istražili, koje kroz mehanizam krajnje transparentnosti svih zainsteresovanih, nismo obišli i uradili. Srbija je podelila samo sa Prištinom preko 2.500 dokumenata o informacijama koje mogu da pomognu rasvetljavanju sudbine nestalih lica."

Odalović je precizirao da je u Srbiji ekshumirano 899 tela kosovskih Albanaca iz poznatih grobnica, kao i 450 tela koja su od 1991-1995. godine doplovila Savom i sahranjena kao NN lica. Srbija, pak, na Kosovu potražuje 590 nestalih, na području Republike Srpske ima ih 1.650, a od Bosne i Hercegovine treže se tela 97 srpskih državljana, dodao je Odalović.

Predsednik Koordinacije srpskih udruženja Dragan Pjevač je istakao da pravde za srpske žrtve i satisfakcije za porodice nema, kao i da Hrvatska, od kada je ušla u EU, više ni ne krije da je srpske žrtve ne zanimaju:

"Prema podacima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, u regionu se traži još 10.416 lica. Od toga je, prema postojećim evidencijama 4.075 lica koje potražuje srpska strana. 22 godine nakon ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, odnosno 17 godina nakon rata na Kosovu i Metohiji, javnost na ovim prostorima je svakodnevno zaokupljena posledicama ratova."

Predstavnici Koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih, ubijenih i poginulih lica zamerili su nekadašnjem premijeru, a sada predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću što tri godine ne odgovara na njihov zahtev da ih primi. On su mu zamerili što je, iako je to lep gest, primio dečaka izbeglicu iz Avganistana i ponudio mu stipendiju, a porodici državljanstvo i posao, a nije to uradio sa nekim od dece nestalih Srba.