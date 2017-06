"NATO uz Crnu Goru protiv bilo čijeg mešanja"

NATO će biti uz Crnu Goru, kao novu članicu, protiv bilo kog pritiska i spoljnog miješanja, poručio je u intervjuu za Glas Amerike generalni sekretar Jens Stoltenberg. Naglasio je i da će Podgorica imati ravnopravan glas u Alijansi i između ostalog pomoći da se, kako je naveo, riješe brojni izazovi na zapadnom Balkanu. Stoltenberg je govorio za Glas Amerike posle jučerašnje ceremonije u Stejt departmentu na kojoj je Crna Gora i formalno postala članica NATO-a.

„Ovo je veoma važan dan za Crnu Goru zato što sto se pridružila savezu, koji će joj garantovati nezavisnost. Takođe je važno za NATO zato što će Crna Gora doprinijeti našoj kolektivnoj odbrani. Ima posvećene pripadnike oružanih snaga, podijeliće svoja saznanja o situaciji na zapadnom Balkanu, njeno članstvo će doprinijeti stabilnosti u regionu, što je važno za sve saveznike i cjelokupni NATO“.

Glas Amerike: Šta će biti odgovornosti Crne Gore u NATO-u i koje koristi će joj donijeti članstvo?

„Odgovornost je da bude dio naše kolektivne odbrane. Mi smo ujedinjeni u odbrani jedni drugih, jedan za sve i svi za jednog i oni su sada dio te obaveze. Od Crne Gore očekujemo da nastavi sa reformama. Postala je članica zato što je dokazala da može da sprovodi reforme, da modernizuje odbrambene i bezbjednosne institucije, da se bori protiv korupcije, ali moraju i dalje da nastave da to rade. Od Crne Gore očekujem i da nastavi da više izdvaja za odbranu, kao i ostale članice NATO-a koje bi sve trebalo da odvajaju dva odsto BDP-a. Premijer Marković je naglasio da je Crna Gora već povećala izdvajanja za odbrambene troškove, što je odlično, ali je i jasno poručio da im je cilj da troše dva odsto do 2024. godine, kao što je dogovoreno 2014. U međuvremenu, Alijansa će biti uz Crnu Goru, koja je važna i zbog svoje lokacije na zapadnom Balkanu, gdje je NATO pomogao da se okončaju dva rata. Vidimo da u regionu postoje mnogi izazovi i željeli bi da ih rješavamo zajedno sa Crnom Gorom“.

Glas Amerike: Kakva će biti konkretna korist za crnogorske građane?

„NATO će garantovati nezavisnost Crne Gore, koja će imati pun pristup saradnji sa svim saveznicima. Imaće mjesto za stolom, ravnopravno sa ostalim članicama i jednak glas u svim našim razgovorima. Imaće veći uticaj u najuspješnijem savezu u istoriji. NATO garantuje i član 5 za kolektivnu odbranu, koji će se odnositi i na Crnu Goru. Takođe će preko Alijanse učestovati u jačanju političkog dijaloga sa našim partnerima, naročito na zapadnom Balkanu“.

Glas Amerike: Tokom procesa pristupanja NATO-u, Crna Gora se suočavala sa ogromnim pritiskom iz Rusije, koja je optužena i za učešće u pokušaju puča prošle godine. Da li će NATO pomoći svojoj novoj članici da se suprostavi tom pritisku?

„Mi ćemo biti uz Crnu Goru protiv bilo kojeg pritiska i spoljnog miješanja. Vidjeli smo mnogo izvještaja o ruskom miješanju na zapadnom Balkanu, svjedoci smo i neuspjelog pokušaja puča u Crnoj Gori prošle godine. To samo naglašava važnost izgradnje snažnih bezbjednosnih i odbrambenih institucija i jačanja otpornosti, što je Crna Gora i uradila. Način na koji je bila u mogućnosti da se uhvati u koštac sa pokušajem puča odraz je prilagođavanja i jačanja crnogorskih bezbjednosnih institucija. U saradnji sa ostalim NATO saveznicima, Crna Gora može sada da pomogne ostalim partnerskim zemljama u regionu, kao što su Bosna i Hercegovina, BJR Makedonija koje nisu članice Alijanse, ali su partneri s kojima sarađujemo. Takođe veoma blisko sarađujemo sa Srbijom, koja je partner NATO-a i ja mnogo cijenim to partnerstvo. Posjetio sam Beograd i u redovnom sam kontaktu sa premijerom Vučićem. To partnerstvo mi je veoma značajno i zato što sam živio u regionu kada sam bio dijete“.

