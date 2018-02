Nataša Kandić za Glas Amerike: Iznenađena kandidaturom za Nobela

Vest da su Nataša Kandić i Fond za humanitarno pravo predloženi za Nobelovu nagradu za mir brzo se proširila Srbijom i podelila javnost. Sa jedne strane su već mnogo puta izgovorene uvrede na račun Nataše Kandić i Fonda o izdaji, o plaćenicima, dok su na drugoj strani čestitke i podsećanje na sve što je Fond za humanitarno pravo pod vođstvom Nataše Kandić uradio tokom godina.

Nataša Kandić, u eksluzivnoj izjavi za Glas Amerike kaže da je vest stvarno iznenadila.

"Teško je nositi se sa takvim predlogom. Dobro je da je to samo kandidatura. Na ovim prostorima se ništa nije izmenilo poslednjih 25 godina. Nema nekih rezultata. Nema neke nove situacije koja pokazuje da smo postali bolje civilizacijsko društvo. Tako da mi se čini da je ta nominacija možda prejaka. Ne odgovara, mislim rezultatima, koji su ovde postignuti. Sve što je uradjeno to je malo. Ali ako bi se dogodilo da u julu 2018. na samitu u okviru berlinskog procesa lideri postjugoslovenskih zemalja potpišu sporazum o osnivanju REKOM onda će to biti velika pobeda civilnog društva u celom regionu. Biće popisane žrtve. Biće utvrdjene činjenice o okolnostima smrti svih 130.000 žrtava i to će biti značajno. Danas smo na putu ka tome, ali videćemo.

Osnovan 1992. godine, Fond za humanitarno pravo je imao za cilj da dokumentuje teška kršenja ljudskih prava i zločine počinjene u ratovima devedesetih godina prošlog veka. Radeći u okruženju koje je nije bilo prijateljski nastrojeno prema borcima za ljudska prava, Fond i Nataša Kandić su se javno oglašavali protiv činova agresije, izvještavali o zločinima, sačinjen je detaljan poimenični popis žrtava rata na Kosovu 1999. godine, rade na inicijativu za osnivanje Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o stradalima tokom ratova devedesetih.

"Ono što se dogodilo na ovim prostorima. Svako angažovanje aktivista za ljudska prava nekako je uvek očekivano da budu svi angažovani u vezi sa žrtvama, zločinima, priznavanjem, pokušajem da se ovo sada haško nasledje sačuva. Koristi za obrazovanje saznanje o tome šta se ovde dogodilo. Tako da sve to je teško sklopiti jedno sa drugim. Nagrada, sa ljudima, aktivistima sa prostorom gde je toliko žrtava, smrti, odbijanja da se sve političke elite suoče sa tim. I povremeno ima rezultata koji postepeno, da kažem sporo utiču. Sve je sporo u odnosu na brzinu kojom je rat krenuo i u kojem su 130.000 ljudi izgubilo život."