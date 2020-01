U napadu ekstremista na vojnu bazu u Keniji ubijena tri Amerikanca

Tri pripadnika osoblja američkog Sekretarijata za odbranu ubijena su u napadu ekstremista grupe Al Šabab na vojnu bazu koju koriste američke antiterorističke snage u Keniji, pre svitanja u nedelju.

Vojska je saopštila da je napad na vazdušnu bazu Manda bej, u kome je uništeno i nekoliko američkih aviona i vozila pre nego što je odbijen, prvi napad ove grupe povezane sa Al Kaidom protiv snaga SAD u ovoj istočnoafričkoj zemlji.

Vojska je nazvala bezbednosnu situaciju "fluidnom" nekoliko sati nakon napada.

Portparol kenijske vojske rekao je da je ubijeno pet napadača.

Somalijska militantna grupa Al Šabab preuzela je odgovornost za napad na bazu koju koriste vojni timovi SAD i Kenije.

Oblak crnog dima video se kako se uzdiže iz vojne baze u priobalnom gradu Lamu, duž kenijsko-somalijske granice.

Komanda američke vojse u Africi, poznata kao AFRIKOM, potvrdila je da bi dim mogao da potiče od uništene opreme u bazi.

Al Šabab je saopštila da je preuzela kontrolu nad delom baze i da je nanela žrtve u napadu.

Jedan svedok koji nije želeo da bude imenovan zbog straha od posledica, govorio je za Glas Amerike o tome kako ga je probudila eksplozija i da su usledili zvuci razmene vatre koja je trajala satima.

"Čuli smo snažnu eksploziju oko 4", rekao je on. "Na početku, mislili smo da je reč o uobičajenoj eksploziji koje se čuju u oblasti. Zatim smo videli plamen i gust crni dim. Zatim je na neko vreme bilo tiho oko 6, zatim smo čuli razmenu vatre do 8. U to vreme smo videli avion kako baca nešto što je izgledalo kao bombe".

Svedoci su rekli za Glas Amerike da je u i oko oblasti i dalje prisutan veliki broj snaga bezbednosti. Pripadnici snaga bezbednosti mogu se videti kako zaustavljaju civile i traže od njih da im pokažu identifikaciona dokumenta.

Ričard Tuta, ekspert za bezbednost iz Nairobija, kaže da Al Šabag traži pažnju dok rastu tenzije između SAD i Irana, nakon američkog napada u kom je ubijen komandant iranskih snaga Kuds, general Kasem Sulejmani.

"Svesni su da je sada fokus na napadu odmazde, kao rezultat onoga što se dogodilo u Bagdadu. Zato prema njima, ovo je šansa za njih da se za njih čuje na međunarodnom nivou. Zbog toga, uprkos činjenici da oni vrlo dobro znaju da će izgubiti, oni to moraju da rade kako bi se za njih čulo na međunarodnom nivou", rekao je on.

Napad se dogodio nekoliko dana nakon što su borci Al Šababa ubili troje ljudi u putničkom autobusu u okrugu Lamu.

Oblast uz granicu sa Somaliom meta je bezbednosnih operacija tokom poslednjih pet godina.

Al Šabab je izveo seriju napada protiv kenijskih bezbednosnih snaga i civila na obali i u severoistočnoj oblasti.