Nakon akcije protiv seče drvoreda, aktivisti iz Aleksinca spaljen automobil

Stomatologu i aktivisti iz Aleksinca, Dušanu Ostojiću, koji je bio jedan od vođa protesta protiv seče dvostrukog drvoreda u pešačkoj zoni u tom gradu, u noći između srede i četvrtka zapaljen je i potpuno uništen privatni automobil.

Ostojić u izjavi za Glas Amerike kaže da nije dobijao nikakve pretnje i da ne zna ko je počinilac, ali da veruje da bi razlog mogao da leži u njegovom društvenom aktivizmu, pošto u ostalim sferama života nema prostora za tako nešto.

Ostojić kaže da su vatrogasci i policija stigli brzo nakon poziva, da se policija te večeri i u kasnijem postupku ponašala profesionalno i da je obezbeđivala mesto paljevine do jutra, kada je iz Niša poslata specijalizovana ekipa koja je izvršila uviđaj.

Prema tvrdnjama specijalista policije, prenosi Ostojić, požar je podmetnut. Na automobilu je razbijeno staklo na strani vozača, nakon čega je po sedištu prosuta zapaljiva tečnost koja je zapaljena.

"Osnovno pitanje je bilo na koga sumnjam. Ja ne mogu nikoga da uperim prstom. Znam da nije ništa vezano za moj matični posao u ordinaciji, nego da je nešto izvan svega toga - iz oblasti aktivizma, novinarstva, u to sam siguran. E sad - kome sam se ja tu zamerio, kome sam gurnuo u oko, ja to ne znam, a nezgodno je uperiti prstom u bilo koga bez dokaza", kaže Ostojić.

Svoju poslednju akciju i protest protiv seče drveća, Ostojić karakteriše kao društvenu akciju koju su podržavali i ljudi koji inače podržavaju opoziciju, i ljudi koji podržavaju vlast, te da je cela ideja protesta bilo zalaganje za dobro sredine, više nego "klasaična politička priča".

Ostojić kaže da sada najviše strahuje zbog porodice - dvoje predškolske dece, roditelje i suprugu koja je takođe stomatolog. "Sve to što mi se dogodilo je prilično strano u mom svetu. Strah me je da mi sutra neko ne presretne decu, roditelje ili ženu - ne znam šta njima može da padne na pamet. U tom smislu sam zabrinut, ali me raduje što su institucije pokazale da žele da se bave tim slučajem", kaže Ostojić.

UNS i NKD osudili napad

Udruženje novinara Srbije i Nacionalna koalicija za decentralizaciju osudili su paljenje automobila Dušana Ostojića i zatražili hitnu reakciju vlasti.

UNS zahteva da policija i tužilaštvo hitno rasvetle ovaj incident i da nalogodavce i izvršioce privedu pravdi.

U odvojenom saopštenju NKD poziva policiju i tužilaštvo da u najkraćem roku reše slučaj i otvore istragu o mogućoj političkoj pozadini događaja.

"To je poslednji u nizu napada na aktiviste u Srbiji koji su se naročito intenzivirali u poslednjih 18 meseci", navodi se u saopštenju i dodaje da se istrage napada odvijaju "neobično sporo ili su potpuno blokirane".

U saopštenju se podseća da 5. aprila napadnut novinar N1 Milan Stojanović koji je izveštavao i o seči drveća i građanskoj akciji u Aleksincu.

Nacionalna koalicija navela je da je o incidentu obavestila i Evropsku komisiju, te da će obavestiti i sve relevantne međunarodne institucije koje se bave ljudskim pravima i donatorsku zajednicu koja finansijs