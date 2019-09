Najviše Emija "Igri prestola", komediji "Fleabag"

"Igra prestola" ponovo je zauzela je tron na nedeljnoj dodeli nagrada Emi za najbolja televizijska ostvarenja u protekloj godini, i proglašena najboljom dramom u noći punoj iznenađenja, kada je glumac serije "Pose" Bili Porter ušao u istoriju, a britanska komična serija "Fleabag" prevazišla sva očekivanja.

"Sve je počelo u poremećenom umu Džordža R.R. Martina", izjavio je Dejvid Beniof, producent serije "Igra prestola", zahvaljujući autoru čiji su romani bili osnova za sagu emitovanu na kablovskoj mreži HBO.

Bili Porter, koji glumi u drami kanala FX čija se radnja odvija na LGBTQ plesnoj sceni krajem 20. veka, postao je prvi otvoreno gej glumac koji je osvojio Emija za glumu u najboljoj dramskoj seriji.

"Kategorija je ljubav, ljubav. Presrećan sam i preplavljen emocijama što sam doživeo ovaj dan", izjavio je oduševeljni Porter.

Amazonova serija "Fleabag", mračna komedija o disfunkcionalnoj mladoj ženi proglašena je za najbolju komediju a njena autorka i zvezda Fibi Voler-Bridž odnela je nagradu za najbolju glumicu u komediji, režiju i najbolju komediju. Nagradom za glumu je zaustavila Džuliju Lui-Drajfus na putu da postavi rekord kao umetnik sa najvećim brojem osvojenih Emija u istoriji.

"Neee!", izjavila je šokirana Voler-Bridž dok se Lui-Drajfus smešila za kamere. "Hvala vam. Za mene je gluma veoma teška i bolna, ali na kraju - ovo je smisao", rekla je držeći trofej u ruci.

Engleska glumica Džodi Komer dobila je nagradu za najbolju glumicu u drami za seriju "Ubiti Iv". U toj kategoriji se takmičila sa Sandrom Ou koja je osvojila Zlatni globus za tu ulogu i postala bi prva glumica azijskog porekla koja je dobila Emija u toj kategoriji.

Bil Hejder dobio je drugu, uzastopnu nagradu za najboljeg glumca u komediji za seriju "Beri".

Piter Dinklidž, proglašen za najbolje glumca u epizodnoj ulozi za "Igru prestola", postavio je rekod za najviše pobeda u istoj ulozi - njih četiri. Prethodno je bio izjednačen sa Eronom Polom, zvezdom serije "Breaking Bad."

Zvezda serije "Ozark", Džulija Garner, osvojila je Emija za najbolju žensku epizodnu ulogu u drami.

U sali je zavladalo oduševljenje kada je Džarel Džerom osvojio Emija za glavnu ulogu u seriji "When They See Us", priči o petorici Afroamerikanaca nepravedno optuženih i osuđenih za silovanje jedne žene u Central parku.

"Nagradu posvećujem muškarcima koje sada znamo kao Nedužna petorka", rekao je Džerom navodeći imena pogrešno osuđenih i kasnije oslobođenih, koji su bili prisutni u publici.

Netfliksova serija "Černobil" osvojila je nagradu za najbolju kratku seriju.

Kablovska televizija HBO zadržala je svoj status najnagrađivanije, sa ukupno osvojene 34 nagrade, ali su servisi za strimovanje dostigli nove visine. Servis Amazon bio je producent pobednika kao što su "Fleabag", "Neverovatna gospođica Mejzel" i "Veoma engleski skandal" a Netfliksov film "Bandersnatch (Black Mirror),'' proglašen je za najbolji film. Netfliks je osvojio 27 nagrada a Amazon 15.

Mišel Vilijams, proglašena za najbolju glumicu za portret plesačice Gven Verdon u seriji "Fosi/Verdon", pozvala je na borbu za rodnu i etničku ravnopravnost.