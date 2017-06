Muslimani u Britaniji strahuju od novih napada ekstremne desnice

Muslimanske zajednice u Velikoj Britaniji pozivaju vlasti da učine više kako bi sprečili nasilje koje izazivaju desničarski ekstremisti, posle napada koji se u ponedeljak dogodio ispred džamije u londonskom Finsberi parku. Jedna osoba je stradala, dok je 11 povređeno kada je osumnjičeni – belac stra 47 godina – svojim vozilom uleteo u masu islamskih vernika.

Osumnjičeni za napad ispred londonske džamije navodno je vikao "ubijte sve muslimane" dok je svojim vozilom uleteo u masu.



Samo dva dana ranije, u toj istoj džamiji, aktivista Fijaz Mugal upozorio je na opasnost od napada.



“Mislim da vlada sporo reaguje na pretnju koja potiče od nekih izvora, koji svakodnevno koriste anti-muslimansku retoriku i na neki način stvaraju atmosferu u kojoj postoji mogućnost da dođe do nasilja”.



Mugal je osnovao organizaciju „Reci mami“ (Tell Mama) – koja prikuplja informacije i izveštava o napadima na muslimane. Prema podacima organizacije anti-muslimanski zločini iz mržnje, uključujući fizičko nasilje, upetostručili su se od islamističkog terorističkog napada u Mančesteru prošloig meseca.



“To ima društvene uticaje, sigurno ima emotivni i uticaj na mentalno zdravlje, i dovodi do načina razmišljanja gde postoje 'oni i mi', što je posebno problematično, a u nekim slučajevima opasno, jer ekstremisti igraju na tu kartu”.



Napad na londonsku džamiju dogodio se skoro tačno godinu dana od kada je terorista sa ekstremno desničarskim stavovima ubio britansku poslanicu Džo Koks. Prema medijskim izveštajima, broj desničarskih ekstremista označenih u okviru vladinog antiterorističkog programa „Privent“ uvećao se za 30 odsto. Stručnjak za terorizam sa Univerziteta Notrhempton Pol Džekson govorio je za Glas Amerike preko Skajpa.



“Agenda programa 'Privent“ u zemlji veoma je fokusirana na borbu protiv islamskog ekstremizma, a koristi se i kao način suprotstavljanja ekstremoj desnici i problemima koje ona predstavlja – mislim da to još treba ispitati”.



Kritičari krive konzervativne medije i političare zbog podizanja tenzija protiv muslimanskih zajednica.



“Moj osećaj je da mora da postoji neka vrsta odnosa između širih mejnstrim perspektiva, koje kako izgleda normalizuju veoma ekstremne stavove prema muslimanima”.



Opoziciona Laburistička stranka pozvala je na reformu vladinom programa „Privent“. Vlada insistira na tome da je posvećena borbi protiv svih oblika terorizma.