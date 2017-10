Kakav je sadržaj i šta su posledice Malerove optužnice?

Šta se dogodilo u ponedeljak?

Politički konsultant Pol Manafort i njegov poslovni partner Rik Gejts optuženi su za zaveru protiv SAD, pranje novca, izbegavanje plaćanja poreza i izbegavanje da se registruju kao lobisti bivše vlade Ukrajine.

Dvojica muškaraca koji su radili na predsedničkom kampanji Donalda Trampa, imali su ofšor bankovne račune kroz koje je prošlo više od 75 miliona dolara. To su prve optužnice koje je specijalni tužilac Sekretarijata za pravosuđe Robert Maler podigao u svojoj petomesečnoj istrazi ruskog mešanja u američke izbore.

U međuvremenu, Sekretarijat za pravosuđe objavio je da je spoljnopolitički savetnik Trampa za vreme kampanje Džordž Papadopulos priznao krivicu zbog davanja lažnih iskaza agentima FBI-ja o svojim kontaktima sa pojedincima povezanim sa Rusijom, koji su tvrdili da poseduju informacije koje mogu da naškode Trampovoj rivalki na izborima Hilari Klinton. Nema nagoveštaja da je Papadopulos, međunarodni pravni stručnjak za energetska pitanja, ikada dobio te informacije.

Kako se optužnica odražava na istragu ruskog navodnog mešanja u prošlogodišnje američke predsedničke izbore?

Manafort je bio šef Trampovog izbornog štaba pre nego što je podneo ostavku prošlog avgusta posle medijskih izveštaja koji su istraživali njegove veze sa proruskim političkim grupama u Ukrajijni.

Rik Gejts je imao nekoliko funkcija u Trampovom izbornom štabu. Nijedna od tačaka optužnice po svemu sudeći ne uključuje direktno rad Manaforta i Gejts kao Trampovih saradnika iako su neka od njihovih navodnih krivičnih dela počinjena dok su bili aktivni u kampanji.

Iako je Papadopulos imao manju ulogu u kampanji u poređenju sa Manafortom, njegov slučaj bi mogao da bude ozbiljniji, jer uključuje mogući dosluh zvaničnika Trampovog izbornog štaba i Moskve, što je bio glavni fokus Malerove istrage.

Za šta su optuženi Manafort, Gejts i Papadopulos?

U optužnici se navodi nekoliko optužbi koje se odnose na rad Manaforta i Gejtsa na lobiranju u ime proruskih ukrajinskih političkih grupa od 2006. do 2015. Oni su navodno prikrili milione dolara isplata koristeći ofšor bankovne račune, takođe nisu otkrili svoj rad na lobiranju u ime stranih interesa kod američkih zvaničnika a kasnije su lagali federalnim istražiteljima o svojim vezama sa stranim grupama. Obojica muškaraca su ranije poricala da su na bilo koji način prekršili zakon.

Papadopulos je početkom oktobra priznao da je lagao agentima FBI-ja o svojim kontaktima sa ruskim posrednicima dok je radio u Trampovom štabu. Njegovo priznanje krivice je otpečaćeno u ponedeljak nakon što je objavljena optužnica protiv Manaforta i Gejtsa.

Prema saopštenju Sekretarijata za pravosuđe, Papadopulos je rekao agentima FBI-ja da je bio u kontaktu sa neimenovanim stranim profesorom koji je tvrdio da ima kompromitujuće podatke o Hilari Klinton u vidu "hiljada imejlova." On je prvobitno umanjio značaj i nivo profesorovih kontakata sa Moskvom navodeći da je on bio "niko i ništa". Međutim, prema optužnici, Papadoplous je bio svestan da profesor ima "značajne kontakte sa ruskim vladinim zvaničnicima" i da se sastao sa nekim od tih zvaničnika neposredno pre nego što je Papadopulosu rekao da ima kompromitujuće informacije o Klinton.

Koliko su ozbiljne ove optužnice?

Optužnica protiv Manaforta i Gejtsa možda nije u punoj meri ono što su mnoge demokrate predviđale ili očekivale budući da ne dokazuju ili čak pokušavaju da prikažu dosluh Trampovog štaba sa Rusima. Međutim, sama činjenica da je bivši šef predsednikovog izbornog štaba optužen po više tačaka otpužnice, uključujući i navodno sprovođenje tajne kampanje da se utiče na američku politiku u pro-ruskom smeru - nije mala stvar.

Još nije jasno šta optužnica nagoveštava o smeru Malerove istrage rusije. Neki pravni analitičari nagoveštavaju da će Maler pokušati da iskoristi optužnice protiv Manaforta i drugih da ih primora da svedoče o drugim navodnim krivičnim delima. U tom smislu, Papadopulosov slučaj bi mogao biti ključan, pošto se u saopštenju Sekretarijata za pravosuđe nagoveštava da on možda već sarađuje u svojstvu svedoka.

Kako je reagovala Bela kuća?

Predsednik Tramp je na Tviteru poručio "Žao mi je ali ovo je bilo pre više godina, pre nego što je Pol Manafort bio deo Trampovog tima. Ali zašto korumpirana Hilari i demokrate nisu u centru pažnje????" U narednom tvitu je dodao: "Takođe - NIJE BILO DOSLUHA!"

WATCH: What is an indictment?