Kada je jedan od najprestižnijih ruskih univerziteta najavio da će na seriju predavanja pozvati osumnjičene za trovanje ruskog dvostrukog agenta na engleskom tlu na godišnjicu incidenta, mnogi su to uzeli kao još jedan primjer crnog humora, piše Radio Slobodna Evropa na engleskom.

"Nadam se da je ovo šala", napisao je jedan korisnik na Twitter-u. "Nevjerovatno trolanje", napisao je drugi.

Sergej Skripalj i njegova kćerka Julija bili su hospitalizirani nedjeljama nakon trovanja, za koje se vjeruje da je izvršeno u Salisburiju 4. marta 2018. godine, te da su to uradili ruski vojni obaveštajci kasnije identifikovani kao Anatolij Čepiga i Aleksandr Miškin. Također, jedan britanski civil kasnije je umro nakon što je došao u kontakt sa novičokom (Novichok), nervnim agensom koji je korišten u napadu.

U 12 mjeseci od incidenta, koji je doveo do međunarodne osude i britanskih optužbi o umiješanosti Kremlja, trovanje Skripaljovih ušlo je u ruski narodni folklor. Kompanije sada prodaju "Novičok" maslinovo ulje, društvenu igru pod nazivom „Naši momci u Salisburiju“, te raznovrsnu robu koja se oslanja na ideje i fraze upamćene iz medijskog izvještavanja o događaju.

​Tako je vijest da će moskovski državni univerzitet biti domaćin serije konferencija pod nazivom „Tumačenja Skripalja“ posvećene raspravi o navodnom "informacionom ratu" Zapada o Rusiji, ubrzo odbačena kao najnoviji slučaj ruskog poziranja. Onda je Andrej Manojlo, profesor političkih nauka i organizator događaja, rekao da je poslao pozivnice dvojici osumnjičenih i da je planirao održati drugu konferenciju u katedrali u Salisburiju.

Da li je to samo još jedan slučaj trolovanja? Činilo se da je 4. marta pres-služba Univerziteta potvrdila samo toliko – povukla je Manojlovu izjavu i za agenciju Interfax kazala kako profesor često "svojim šalama plovi blizu vjetra".

Ali u intervjuu za RSE, Manojlo je posijao još više konfuzije. Tvrdnja da su Čepiga i Miškin pozvani nije šala, rekao je on, koristeći pseudonime pod kojima su, u skladu sa ubjeđenjima britanskih istražitelja, muškarci putovali u Veliku Britaniju.

Manojlo je rekao da je zaista potražio dvojicu muškaraca "putem privatnih kanala" i da je čekao njihov odgovor. Priznao je da je sumnjao da će se oni pojaviti, "jer ih dugo niko nije vidio."

„Tumačenja Skripalja“ su produžetak interdisciplinarnog kursa „Tehnologije informacionog rata“, koji je Manojlo predavao na Moskovskom državnom univerzitetu od 2016. Ima ambiciozne planove za seriju konferencija, za koje se nada da će se odvijati naizmjenično u Britaniji i Rusiji i da će uključiti "eksperte u informacionom ratu“ iz mnogih zemalja.

Manojlo je rekao da datum prve sesije na Moskovskom državnom univerzitetu tek treba da biti objavljen, ali da je vrlo vjerovatno kako će se ona održati naredne sedmice.

"Više nije smiješno"

Nejasno je da li će se Čepiga i Miškin zaista pojaviti. No, ako su tvrdnje o njihovom pojavljivanju bile samo trolovanje, što mnogi misle, biće to dio već poznatog obrasca.

Međunarodni informativni kanal RT koji finansira ruska država i koji je emitovao intervju sa osumnjičenim napadačima nakon objavljivanja fotografija na kojima su prikazani da hodaju ulicama Salisburija, od svoje uloge glavnog glasnika ruskog kontranarativa napravio je pristojan posao.

Dana 21. decembra pokrenuta je onlajn prodavnica koja prodaje robu koja rasvjetljava smrtonosni incident. Nekoliko dana kasnije, zvaničnici u Salisburiju osudili su kanal nakon objavljivanja vijesti da su ruski opozicioni mediji za poklone primili čokoladne modele gradske katedrale, zajedno sa trakama i zelenim logom kanala.

Ruski proizvođač igračaka „Igroland“ iz Moskve u januaru je pustio u prodaju društvenu igru pod nazivom „Naši momci u Salisburiju“ u kojoj se navode gradovi koje su Čepiga i Miškin navodno posjetili na putu do njihovog dolaska u Salisburi prošle godine. Engleski grad, konačna lokacija na tabli, ukrašen je slikama čuvene gradske katedrale i dvjema figurama u zaštitnim odijelima.

Bio je to "naš odgovor zapadnim medijima: dosta više", rekao je idejni tvorac igre iz Igrolanda Mihail Bober za Gardian (The Guardian). "Za nas to više nije smiješno. To je tužno. Ovo mora prestati." On je rekao da su zapadno pokrivanje incidenta i optužbe o ruskom saučesništvu otišle predaleko. I u tome nije sam.

Kada je nezavisni ruski istraživački centar Levada u oktobru 2018. godine sproveo anketu s pitanjem ko je odgovoran za trovanje u Salisburiju, samo tri posto ispitanika je navelo ruske tajne službe. Dvadeset osam posto optužilo je britanske vlasti, dok je 56 posto odgovorilo da je "to mogao biti bilo ko". Mnogi u Rusiji sumnjaju da se trovanje uopšte dogodilo.

U Velikoj Britaniji, temeljna istraga je najprije dovela do objavljivanja snimaka CCTV-ija koji prikazuju dvojicu navodnih napadača, zatim na zajedničku i uspješnu kampanju za međunarodnu podršku za osudu ruskog učešća, i na kraju do protjerivanja ruskih diplomata iz niza evropskih zemalja, uključujući i Veliku Britaniju.

Moskva je dugo optuživala Zapad za vođenje informacionog rata čiji je cilj destabilizacija Rusije, dok su britanske tvrdnje o ruskom upletanju u Salisburiju i zvaničnici i mediji prikazivali kao produžetak te kampanje.

Za Manojla, incident i jedinstveni odgovor Zapada služe kao savršena studija slučaja o onome što on predaje svojim učenicima kao informacioni rat Zapada protiv Rusije. "Slučaj Skripal je najduža i najopsežnija kampanja informacionog rata koja se trenutno odvija", rekao je on za RSE.

Vest je u celosti preneta sa sajta Radija Slobodna Evropa.