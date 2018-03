"Moguće odlaganje primene sporazuma SAD i Južne Koreje"

Predsednik Donald Tramp zapretio je da će odložiti primenu ponovo ispregovaranog trgovinskog sporazuma zmeđu Vašingtona i Seula, samo dan pošto je isti dogovo nazvao “sjanim za američke i korejske radnike”.

Tramp je u Ohaju rekao da će možda odložiti implementaciju sporazuma dok se ne postigne dogovor o denuklearizaciji Severne Koreje.

“Ono što smo ispregovarali bi trebalo da obezbedi jednake šanse za sve uvoznike čelika, automobile i kamiona. Ali ću možda to odložiti dok se ne postigne dogovor sa Severnom Korejom. Da li je to svima jasno i da li razumete zbog čega? To je naš jak adut. Želim da svi imaju fer tretman, a lepo napredujemo sa Severnom Korejom. Videćemo šta će se desiti.”

Tramp nije govorio o detaljima odlaganja primene trgovinskog sporazuma niti šta očekuje od Seula pred samit sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom koji bi trebalo da bude održan pre maja. Lideri Severne i Južne Koreje odvojeno će se sastati u aprilu.