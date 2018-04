Mogerini i Vučić: Pregovori o članstvu napreduju dobro

Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u evrointegracijama i Kosovo bile su glavne teme sastanka visoke predstavnice Evopske unije Federike Mogerini i predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji se u četvrtak uveče održao u Beogradu, u sklopu balkanske turneje šefice diplomatije EU.

Federika Mogerini izjavila je posle sastanka, tokom zajedničkog obraćanja novinarima, da pregovori o članstvu Srbije u EU napreduju dobro. Otvoreno je 12 od 35 poglavlja, a postoje dobri izgledi da se otvore nova dva poglavlja tokom bugarskog predsedavanja Unijom, rekla je ona.

Izveštaj jasno utvrđuje da pregovori napreduju u dobrom smeru. Ipak, u dokumentu se navode i oblasti u kojima je potreban dodatni rad, navela je Mogerini.

Šefica diplomatije EU rekla je da je impresionirana rešenošću, energijom i posvećenošću Srbije, ali i drugih zemalja regiona, da se ide dalje sa reformama i ka članstvu u EU. Sigurna je i u posvećenost predsednika i Vlade da postignu napredak i u ovim oblastima, prenosi RTS.

Mogerini je rekla da poruka o perspektivi članstva u EU koju donosi nije samo bilateralna, već da je regionalnog karaktera. Ta poruka je verodostojna, posebno za Srbiju i Crnu Goru. U Briselu su strogi, ali je Mogerini ubeđena da je proširenje na region Zapadnog Balkana "poklon koji mi treba da damo sebi u EU".

Aleksandar Vučić izjavio je da se sagovornici na današnjem sastanku ipak nisu o svemu saglasili.

Analiziran je Izveštaj EK o napretku Srbije koji je, kaže, svojim pretežnim delom pozitivan i u kojem je prepoznata posvećenost Srbije pristupnim pregovorima i članstvu EU.

"Posebno sam zadovoljan zbog napora koje smo preduzimali u ekonomskoj sferi i zbog uspeha koji smo postigli u toj oblasti. Ne moram da naglašavam koliki je značaj EU i zemalja članica za našu zemlju, jer 68 odsto robe ide u EU, plus zemlje regiona, to je skoro 90 odsto. To je najvažniji životni i racionalni deo, kojim obezbeđujemo budućnost deci i narodu", istakao je Vučić.

"Spremni smo da se posvetimo unapređenju koje se odnosi na vladavinu prava i da saslušamo i sprovedemo preporuke EK po tom pitanju. Smatramo da time radimo dobar i značajan posao za našu zemlju, praveći bolji pravni ambijent, pravnu sigurnost što je dobro za privlačenje investitora", rekao je Vučić.

Vučić očekuje da će Srbija ovu priliku, kao i Samit u Sofiji iskoristiti kao dodatni podstrek ne samo za napredak ka EU, nego i za uređenje zemlje, za politički, ekonomski i napredak u vladavini prava.

Kosovo

Razgovaralo se i o regionalnoj stabilnosti, kao i o Kosovu, preneo je novinarima Aleksandar Vučić.

Kosovo je najvažnije pitanje zbog kog sam veoma zabrinut, ali sam uveren da uz podršku Federike Mogerini sve teškoće, opasnosti i prepreke, koje se nalaze na našem putu, možemo da izbegnemo, rekao je Vučić.

​"Kada dođete do pitanja Kosova, onda mi u Srbiji imamo mnogo toga da kažemo što je drugačije viđenje od onoga što govore mnoge zemlje članice EU, kao i Priština. Zahvalan sam Federiki Mogerini. Ljudi umeju da cene rad onih koji se bore za jednake standard, koji bi se primenjivali prema Srbiji i drugima, zbog toga je Mogerini veoma poštovana u Srbiji", rekao je predsednik Srbije.

Govoreći o pregovorima Beograda i Prištine, Federika Mogerini naglasila je da su oni usmereni ka postizanju sporazuma, ali i primeni već postignutih, uključujući ZSO, kao i sporazum o energetici.

"Krajnje je vreme da postignuti sporazumi budu primenjeni", poručila je visoka predstavnica EU.